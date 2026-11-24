i Eine 64-Jährige soll in Vorarlberg durch fünf Messerstiche getötet worden sein. Ihr Ehemann sitzt in U-Haft, ein Geständnis gibt es bislang nicht. APA-Images / APA / ROBERT GIGGENBACHER Tote im Garten vergraben Fünf Messerstiche! Neue Details zu Bluttat enthüllt Eine 64-Jährige soll in Vorarlberg durch fünf Messerstiche getötet worden sein. Ihr Ehemann sitzt in U-Haft, ein Geständnis gibt es bislang nicht. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Details im Fall der getöteten Christine F. aus Satteins (Vorarlberg): Die 64-Jährige soll laut Informationen der "Vorarlberger Nachrichten" (VN) durch fünf Messerstiche ums Leben gekommen sein. Ihr tatverdächtiger Ehemann (59) sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Mehr als einen Monat lang war die Frau vermisst worden, ehe die Polizei am vergangenen Mittwoch ihre Leiche entdeckte. Ein Spürhund hatte im Garten des Wohnhauses angeschlagen. Der Leichnam soll in Nylon verpackt und vergraben worden sein.

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Schon vor dem Fund waren die Ermittler dem Ehemann auf die Spur gekommen. Neben bisherigen Ermittlungsergebnissen hatten auch Hinweise aus der Bevölkerung den Verdacht gegen den 59-Jährigen erhärtet. Im Wohnhaus sollen zudem Tatspuren sichergestellt worden sein.

Verdächtiger legt kein Geständnis ab

Die Polizei nahm den Mann noch am Mittwoch fest. Bei der anschließenden Einvernahme in Bregenz bestritt er jegliche Beteiligung an der Tat. Auch nach seiner Überstellung in die Justizanstalt Feldkirch blieb ein Geständnis aus.

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Wie die VN weiter berichten, soll es bereits vor dem Verschwinden der 64-Jährigen Hinweise auf mögliche häusliche Gewalt gegeben haben. Personen aus der Gemeinde wollen die Polizei nach der Vermisstenmeldung darüber informiert haben. Der 59-Jährige soll zuletzt auch in psychiatrischer Behandlung gewesen sein.

Staatsanwaltschaft schweigt zu Details

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Feldkirch, Karin Dragosits, wollte die Informationen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht kommentieren.

"Hier geht es um sehr viel. Ich selbst kann nur bestätigen, dass am vergangenen Freitag die Untersuchungshaft über den Beschuldigten verhängt worden ist und er zu den Tatvorwürfen nach wie vor nichts sagt. Er wird nach einer Frist von 14 Tagen erneut dem Haftrichter vorgeführt, wobei dann über eine Verlängerung der Untersuchungshaft entschieden wird", so Dragosits gegenüber den VN.

Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.