i Cristiano Ronaldo und Erik ten Hag. IMAGO/Shutterstock Falsche Einstellung Ex-Coach schimpft über CR7: "Dazu war er nicht fähig" Der ehemalige Manchester-United-Trainer Erik ten Hag ledert in einem Interview gegen seinen Ex-Spieler Cristiano Ronaldo. Von Sport Heute 20.10.2026, 11:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als drei Jahre nach dem Abschied von Cristiano Ronaldo von Manchester United rechnet der ehemalige Trainer, Erik ten Hag, der "Red Devils" mit dem mittlerweile 41-Jährigen ab. Besonders Ronaldos Einstellung und seine Trainingsleistungen stehen dabei im Mittelpunkt der Kritik.

Im Interview mit "The Athletic" erhebt der 56-jährige Niederländer schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Schützling. Ten Hag wirft Ronaldo vor, die Mannschaft im Stich gelassen und sich nicht ausreichend auf seine Einsätze vorbereitet zu haben.

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"Er hat das Team im Stich gelassen, und er hat mich enttäuscht, weil wir mit ihm geplant haben", erklärt der ehemalige United-Coach.

Besonders mit den Leistungen des fünffachen Weltfußballers im Training zeigte sich ten Hag unzufrieden. Der Niederländer habe Ronaldo mehrfach darauf hingewiesen, dass er sich besser in Position bringen müsse.

"Oft habe ich gesagt: 'Ronnie, jeder will für dich arbeiten, um dich in die richtige Position zu bringen, aber wenn du dich nicht in den Strafraum bringen kannst, kannst du kein Tor erzielen.' Dazu war er nicht fähig", schildert ten Hag. Anschließend legt der 56-Jährige nach: "Er lief weder im Ballbesitz noch ohne Ballbesitz. Der Grund war, dass er sich nicht vorbereitet hatte."

Auch Ronaldos Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, stellt der Niederländer infrage. "Jedes Topteam muss den besten Spieler annehmen, aber der beste Spieler muss für das Team arbeiten. Und United war für manche nicht die oberste Priorität", kritisiert ten Hag.

Bereits 2022 war das Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Superstar völlig zerrüttet. Ronaldo verlor unter ten Hag seinen Stammplatz und wurde zwischenzeitlich sogar suspendiert.

Im November 2022 folgte schließlich die Trennung. Manchester United und Ronaldo lösten den Vertrag des Portugiesen vorzeitig auf. Damit endete die Zusammenarbeit zwischen dem Superstar und dem niederländischen Trainer nach nur vier Monaten.