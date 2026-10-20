i David Alaba IMAGO/Marco Canoniero Rückschlag für ÖFB-Star Alaba verletzt! Bittere Diagnose nach Udinese-Blamage David Alaba muss den nächsten Rückschlag verkraften. Österreichs Teamkapitän hat sich an der Wade verletzt und fällt vorerst aus. Von Sport Heute 20.10.2026, 11:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für David Alaba! Der 34-jährige ÖFB-Kapitän muss bei seinem neuen Klub Udinese Calcio erneut eine Verletzungspause einlegen. Laut der italienischen "Gazzetta dello Sport" wird der Verteidiger wegen muskulärer Probleme mindestens zehn Tage fehlen.

Die Blessur zog sich Alaba bei der 0:3-Niederlage gegen Lecce zu. Dabei hatte der Österreicher erstmals seit seinem Wechsel nach Udine in der Startelf gestanden. Schon zur Halbzeit war sein Arbeitstag allerdings wieder beendet.

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Trainer Kosta Runjaic hatte den Wechsel unmittelbar nach der Partie noch als reine Vorsichtsmaßnahme bezeichnet. Nun steht fest, dass Alaba tatsächlich eine Muskelverletzung in der Wade erlitten hat.

Für den ÖFB-Star ist es der nächste Dämpfer auf dem Weg zurück zu regelmäßigen Einsätzen. Nach längerer Spielpause wollte sich Alaba bei Udinese Schritt für Schritt wieder in Form bringen. Sein erstes Spiel von Beginn an endete nun mit einem neuerlichen gesundheitlichen Rückschlag.

Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Alaba-Coach wackelt

Trainer Runjaic reagierte zuletzt bei der bitteren Heimpleite gegen Lecce zur Pause und nahm Alaba vom Feld. Für den 34-Jährigen kam der erst 18-jährige Matteo Palma ins Spiel. Doch auch ohne den Österreicher wurde es nicht besser.

Die Geduld der Udinese-Anhänger ist offenbar am Ende. Schon zur Halbzeit wurde die Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet. Nach dem Schlusspfiff entlud sich der Frust erneut. Es gibt hitzige Diskussionen über einen möglichen Trainerwechsel.

Runjaic hatte große Hoffnungen in Alaba gesetzt. Der ÖFB-Kapitän sollte die wackelige Defensive stabilisieren und mit seiner Erfahrung für mehr Sicherheit sorgen. Stattdessen steht er vor der nächsten Zwangspause.