Mit dieser Überraschung hat er nicht gerechnet! Laura Maria Rypa (30) erfüllt ihrem Ex-Partner Pietro Lombardi (34) einen großen Traum. Die zweifache Mama schenkt dem Sänger eine Reise nach New York. Auf Instagram zeigt sie, wie sie ihm das verfrühte Weihnachtsgeschenk überreicht.
"Es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion", erklärt Laura zu Beginn des Videos. "Ich bin heute gelandet, hab direkt die Flüge gebucht, um ihn damit zu überraschen, weil es noch dieses Jahr nach New York gehen wird." Sie selbst war gerade erst in der US-Metropole.
Pietro traut seinen Augen kaum, als er den Brief liest. "Du machst Spaß, meinst du das ernst oder nicht?", fragt er ungläubig. Als Laura nickt, nennt er sie lachend verrückt und fällt ihr schwungvoll um den Hals.
"Ich hab keine Worte gerade, womit hab ich das verdient?" Eine wichtige Frage hat der Sänger dann aber doch noch: "Wir alleine oder mit Kindern?" Laura lacht nur, dann endet das Video.
Ziemlich durchgeplant ist der Trip auch schon, wie Laura unter dem Video verrät. Auf dem Programm stehen ein NBA-Spiel, das Musical "König der Löwen" am Broadway, ein Helikopterflug über die Stadt, die Aussichtsplattform Top of the Rock sowie das 9/11 Memorial & Museum.
Für Pietro ist New York nämlich kein beliebiges Reiseziel. Erst kürzlich hatte er in seinem Podcast "Patchwork Boys" mit Oliver Pocher (48) verraten, dass eine Reise dorthin zu seinen bisher unerfüllten Wünschen zählt. Eigentlich habe er sie für heuer geplant, daraus werde aber wohl nichts mehr. Jetzt klappt es doch.