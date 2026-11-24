i Wollnys vor dem Aus? © RTLZWEI TV-Aus nach 15 Jahren? Sender stoppt "Wollnys"! Vorwürfe gegen Großfamilie Bei den Wollnys wird es vorerst ruhig im TV: Der Sender zieht Konsequenzen und streicht die geplanten neuen Folgen der Familien-Doku. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 22:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit mehr als einem Jahrzehnt lässt sich das Familienleben der "Wollnys "im Fernsehen verfolgen. Doch ausgerechnet jetzt, wo die nächste Runde der Doku-Soap anstehen sollte, bleibt der Bildschirm vorerst ohne neue Geschichten aus Hückelhoven.

RTLZWEI hat am 24. November überraschend mitgeteilt, dass die Ausstrahlung weiterer Episoden gestoppt wird. Was hinter den Kulissen der Großfamilie passiert, dürfte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Ob und wann die Sendung zurückkehrt, ist derzeit unklar.

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Streit und Rassimusvorwürfe

In den letzten Wochen sorgten immer wieder Streitereien innerhalb der Familie für Aufsehen. In mehreren Instagram-Clips sprach vor allem Loredana Wollny auf Social Media über ihre Mutter Silvia. Dabei ging es laut Medienberichten auch um Rassismus innerhalb der Familie.

Der Sender äußerte sich nun zu seiner Entscheidung und erklärte: "Wir nehmen die aktuellen Geschehnisse im Umfeld der Familie Wollny sehr ernst. Vor diesem Hintergrund beobachten wir die weiteren Entwicklungen und haben uns entschieden, vorerst keine weiteren neuen Folgen von 'Die Wollnys' zu zeigen. RTLZWEI steht für Vielfalt, Respekt und einen verantwortungsvollen Umgang miteinander."

Die Sendung läuft bereits seit 2011 und begleitet Silvia Wollny, die als Familienoberhaupt gilt, sowie einen Großteil ihrer Kinder und Enkel. RTLZWEI bezeichnet die Truppe als "Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie".