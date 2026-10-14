i Ex-Kanzler Sebastian Kurz lud die Mitarbeiter seiner Millardenfirma ans Tote Meer ein. Screenshot Instagram Sebastian Kurz Für seine Mitarbeiter Ex-Kanzler Kurz schmeißt Mega-Party am Toten Meer Ex-Kanzler Sebastian Kurz lässt es krachen! Rund 350 Mitarbeiter seiner Milliardenfirma Dream lädt er zu einer Firmenfeier ans Tote Meer ein. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Party für die Mitarbeiter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz! Der 40-Jährige lädt rund 350 Beschäftigte seines Unternehmens Dream zu einer dreitägigen Firmenfeier ans Tote Meer. Dafür reisen die Mitarbeiter aus aller Welt an, darunter aus Wien, Tel Aviv und Abu Dhabi. Es handelt sich um die bisher größte Feier in der Geschichte der Firma.

Milliardenbewertung für Kurz-Firma

Anlass für das Fest ist das rasante Wachstum des Tech-Unternehmens. Seit Anfang 2025 hat sich die Zahl der Beschäftigten mehr als verdoppelt. Mittlerweile wird die 2023 gegründete Firma mit rund drei Milliarden US-Dollar bewertet und zählt damit zu den wertvollsten jungen Technologieunternehmen Europas und Israels.

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Auch finanziell läuft es für Dream: Im Juni sicherte sich das Unternehmen weitere 260 Millionen Dollar von Investoren. Bereits 2025 hatte die Firma den begehrten Status eines "Unicorns" erreicht. Insgesamt flossen bislang mehr als 410 Millionen Dollar an Investorengeldern in das Unternehmen.

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Gegründet wurde Dream von Sebastian Kurz gemeinsam mit Shalev Hulio und Gil Dolev. Nun versammelt das Trio die Belegschaft für drei Tage am tiefsten Punkt der Erde.