i Prinz Andrew REUTERS Nach Razzia in seinen Häusern Ex-Prinz Andrew zieht jetzt gegen Polizei vor Gericht Nach Festnahme und Razzia schlägt Andrew zurück: Der Bruder von König Charles geht jetzt juristisch gegen die Polizei vor. Von Heute Entertainment 05.10.2026, 08:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach seiner Festnahme und Razzien in gleich zwei Anwesen schlägt Andrew Mountbatten-Windsor (66) zurück. Der Bruder von König Charles (77) geht nun juristisch gegen die Polizei vor.

Der Skandal um Andrew Mountbatten-Windsor nimmt die nächste Wendung. Wie der britische "Telegraph" berichtet, hat der frühere Herzog von York rechtliche Schritte gegen die Thames Valley Police eingeleitet. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob die Durchsuchungen seiner Anwesen überhaupt rechtmäßig waren.

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Andrew beantragte demnach eine gerichtliche Überprüfung jener Beschlüsse, mit denen die Polizei sein Haus auf dem royalen Sandringham-Anwesen sowie seine frühere Residenz Royal Lodge in Windsor durchsuchen durfte. Der Antrag wurde laut Bericht bereits zugelassen.

Zwölf Stunden bei der Polizei

Andrew war im Februar, ausgerechnet an seinem 66. Geburtstag, festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch ermittelt. Nach seiner Festnahme in Norfolk wurde er auf eine Polizeiwache in Aylsham gebracht und dort Medienberichten zufolge fast zwölf Stunden lang befragt.

Fotos nach seiner Entlassung zeigten den Royal sichtlich erschöpft. Gleichzeitig durchsuchten Ermittler Marsh Farm und Royal Lodge. Dabei sollen Dokumente und weitere Gegenstände beschlagnahmt worden sein.

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Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit neu veröffentlichtem Material aus den Epstein-Akten. Dieses soll Hinweise darauf geliefert haben, dass Andrew während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter möglicherweise sensible Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergegeben haben könnte.

Andrew hat Vorwürfe eines Fehlverhaltens im Zusammenhang mit Epstein stets zurückgewiesen.

Andrew lebt "praktisch im Exil"

Die Ermittlungen setzen dem 66-Jährigen offenbar schwer zu. Laut "Telegraph" soll Andrew das Gefühl haben, derzeit "in der Schwebe zu leben". Auf dem Sandringham-Anwesen lebe er inzwischen "praktisch im Exil".

Auch sein Umfeld soll besorgt sein. Die Ermittlungen könnten sich noch über Monate ziehen. Solange das Verfahren läuft, könne Andrew kein normales Leben führen, erklärte eine ihm nahestehende Quelle der Zeitung.

Funkstille mit König Charles

Auch innerhalb der Royal Family soll die Lage angespannt sein. Mit seinem Bruder König Charles soll Andrew seit einiger Zeit keinen Kontakt mehr haben. Mit seinen Geschwistern Prinzessin Anne (76) und Prinz Edward (62) stehe er dagegen weiterhin in Verbindung.

Seit dem Frühjahr lebt Andrew auf der Marsh Farm in Sandringham. Seine deutlich größere Royal Lodge musste er zuvor verlassen. Bereits im Oktober 2025 hatte er seine royalen Titel verloren.