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Prinz William steuerte plötzlich selbst den Traktor.
Prinz William steuerte plötzlich selbst den Traktor.
REUTERS/Mathieu Willcocks/Pool
Royal packt mit an

Prinz plötzlich Bauer! William fährt mit Traktor herum

Prinz William setzte sich bei einem Hofbesuch in England selbst auf einen Traktor. Der Royal half dort bei der Aussaat und packte kräftig mit an.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
04.10.2026, 22:20
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Das hätten wohl wenige erwartet: Prinz William hat bei einem Termin in Herefordshire kurzerhand selbst Hand angelegt.

Auf dem Monkhall-Hof traf der 44-Jährige den 25-jährigen Landwirt Harry Davies und stieg dabei sogar auf einen Traktor. Gemeinsam ging es daran, Gras und andere Pflanzen auszusäen – für den britischen Thronfolger offenbar ein eher ungewohnter Arbeitsplatz.

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25-Jähriger bekommt Pachtvertrag

Davies hatte sich zuvor gegen 65 weitere Bewerber durchgesetzt und einen Pachtvertrag über 25 Jahre bekommen. Wie "bunte.de" berichtet, steckt dahinter ein neues Programm des Herzogtums Cornwall, das regenerative Landwirtschaft voranbringen soll.

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Die Methoden sollen unter anderem Böden gesünder machen und die Artenvielfalt stärken. Das Herzogtum verwaltet Williams Besitz mit mehr als 50.000 Hektar Land in Cornwall, Kent, Devon und Herefordshire.

Nach und nach sollen weitere Flächen umgestellt werden – bis 2032 sollen alle entsprechenden Betriebe nach den nachhaltigen Prinzipien arbeiten.

red,04.10.2026, 22:20
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