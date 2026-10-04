i Meghan soll sich nicht ganz wohl in England fühlen. PA Wire/PA Images Jonathan Brady/Pool via REUTERS Sie will zurück Knallharte Bedingung! Meghan stellt Forderung an Harry Harry will in Großbritannien bleiben, Meghan zieht es zurück nach Kalifornien. Nun soll sie eine klare Bedingung für ihren Verbleib stellen. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Prinz Harry ist Großbritannien derzeit der bevorzugte Lebensmittelpunkt, doch Meghan soll es zurück in die USA ziehen.

Die Herzogin vermisst Kalifornien und vor allem ihre Mutter Doria Ragland. Ein Insider berichtet, dass sie mehrmals täglich mit ihr telefoniere – persönliche Treffen würden ihr aber fehlen.

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Regelmäßige Rückreisen

Laut "Promiflash" stellt Meghan deshalb eine klare Bedingung: Wenn die Familie vorerst in den Cotswolds bleibt, müsse es regelmäßige Reisen nach Kalifornien geben. Thanksgiving am 26. November und Weihnachten würde sie am liebsten dort verbringen.

Allerdings besuchen Archie und Lilibet mittlerweile in England die Schule, was häufige Trips erschwert.

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Auch Harry knüpft seine Zukunft in Großbritannien an eine Voraussetzung: Er verlangt ausreichenden staatlichen Polizeischutz für seine Familie. Damit stehen die Sussexes vor mehreren schwierigen Entscheidungen. Andere Quellen munkeln wiederum, es könnte bald der nächste Umzug stattfinden und zurück in die USA gehen...