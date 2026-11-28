i Renate Hofer überlebte in jungen Jahren einen Femizidversuch. zVg (KI-generiert) Vier Wochen im Koma Ex stieß sie vom Balkon – Renate (52) überlebte Femizid Als Renate ihren Mann verlassen wollte, hätte sie beinahe mit ihrem Leben bezahlt. Heute macht sich die Steirerin für andere Gewaltbetroffene stark. Von Österreich Heute 28.11.2026, 22:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Wochen lag Renate H. im Koma, erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Ihr damaliger Ehemann behauptete, die Steirerin sei aus dem ersten Stock des gemeinsamen Hauses gesprungen, habe sich das Leben nehmen wollen. Doch hinter dem Sturz steckte eine ganz andere, grausame Geschichte: Renate war Opfer eines Femizidversuchs geworden.

Aus Traummann wurde Peiniger

Gerade einmal 18 Jahre alt war die Grazerin, als sie glaubte, die Liebe ihres Lebens gefunden zu haben. Doch statt einer glücklichen Ehe folgten Jahre voller Gewalt und Demütigungen. Immer wieder wurde Renate von ihrem Mann misshandelt.

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"Ich dachte immer, dass es schon gehen wird, wenn ich nur das mache, was er von mir will", erinnert sich die Steirerin im "Heute"-Gespräch. Ähnliche Situationen kannte sie bereits aus ihrer Kindheit. Nach zehn Jahren wollte sie sich schließlich aus der gewaltvollen Beziehung befreien.

Am Valentinstag eskalierte die Gewalt

Ausgerechnet am Valentinstag 2002 teilte Renate ihrem damaligen Ehemann mit, dass sie sich von ihm trennen wollte. "Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht sein Hund bin", erinnert sie sich. Was danach geschah, veränderte ihr Leben für immer.

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"Ich habe von da an Amnesie, erinnere mich nur noch, wie ich im LKH Graz aufgewacht bin." Vier Wochen lang lag die damals 28-Jährige im Koma. Währenddessen verbreitete ihr Mann seine eigene Version der Geschehnisse: "Mein Ex hat allen erzählt, ich wäre aus dem ersten Stock unseres Hauses gesprungen und hätte mein Leben beenden wollen."

Anonymer Brief brachte Ermittlungen ins Rollen

Renate wusste, dass die Geschichte ihres Mannes nicht stimmte. Ein anonymer Brief, der der Polizei zugespielt wurde, brachte schließlich die Ermittlungen ins Rollen. Das Verletzungsbild der Steirerin passte nicht zu den Schilderungen ihres Ehemannes. Vielmehr deuteten die Verletzungen auf stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Hinterkopf hin.

Die Bilder des Tages i ?

Renates damaliger Mann wurde schließlich zu 13 Jahren Haft verurteilt. Nach acht Jahren kam er laut der Steirerin wegen guter Führung wieder frei.

Heute kämpft Renate für andere Frauen

Der Weg zurück ins Leben war für die Grazerin alles andere als einfach. Die Genesung und die Bewältigung ihres Traumas beschreibt sie selbst als "elend". Mittlerweile hat die Steirerin ihr Leben jedoch grundlegend verändert.

Heute spricht Renate öffentlich über das, was ihr widerfahren ist, und setzt sich für andere gewaltbetroffene Frauen ein. Unter anderem engagiert sie sich bei der bundesweiten Aktion "Gehen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen", um auf das Thema aufmerksam zu machen.