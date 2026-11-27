i Ein junger DJ aus Graz fuhr mit den Skiern beim Uhrturm herum. xamberdeejay / w.rxphael Abfahrt statt Verkehrschaos Grazer macht Schlossberg kurzerhand zur Skipiste Während der Schnee in Graz für Chaos sorgte, schnallte sich Maximilian (25) die Ski an. Seine spontane Aktion ging viral. Von Österreich Heute 27.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag, dem 26. November, fiel so viel Schnee wie seit Jahrzehnten an keinem Novembertag. Während Graz im Chaos versank, nutzte einer das Wetter zum Skifahren – ganz zentral am Schlossberg.

Der 25-jährige Maximilian B., bekannt als "DJ XAMBER", fuhr kurzerhand – ausgestattet mit Ski und Skianzug – mit dem Lift zum steirischen Wahrzeichen hinauf. Dort zog er Schwünge und drehte davon Videos, weil er damit sein Après-Ski-Event im Grazer Kulturhauskeller am 18. Dezember bewerben wollte.

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"Hat gut funktioniert"

Mit seinen Skiern war der 25-Jährige am Schlossberg jedenfalls ein Blickfang. "Die Leute fanden es lustig, haben Fotos und Videos gemacht", sagt Maximilian gegenüber "Heute". Der passionierte Skifahrer und DJ, der nun die vierte Saison Schladming auflegt, ist überrascht von den guten Konditionen der "Piste".

"Ich hab es mir schlechter vorgestellt und dachte, dass die Ski vielleicht zerkratzen", erzählt er. "Aber auf der eisigen Schneeschicht hat es eigentlich gut funktioniert."