i Der 32-Jährige wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU 32-jähriger Ex verurteilt Lebenslang im Mordprozess um Grazer Influencerin Ein Jahr nach dem Tod von Stefanie P. wurde ihr Ex-Partner zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Der 32-Jährige sprach von einem Unfall. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 20:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Mordprozess um die getötete Grazer Influencerin Stefanie P. fiel am Freitagabend das Urteil. Die Geschworenen sprachen am Grazer Straflandesgericht den 32-jährigen Ex-Partner schuldig des Mordes.

Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt – das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Mann bestreitet weiterhin eine vorsätzliche Tötung und spricht von einem Unfall.

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Der Fall Stefanie P. in Bildern i ?

Die 31-Jährige war am 23. November 2025 nach einer Partynacht verschwunden. Wenige Tage später wurde ihre Leiche in einem Koffer in einem Waldstück in Slowenien gefunden. Der Angeklagte musste sich wegen Mordes und Störung der Totenruhe verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann seine damalige Partnerin in der gemeinsamen Wohnung zunächst gewürgt und ihr Schnitt- und Stichverletzungen am Hals zugefügt haben.

Anschließend habe er sie in einen Koffer gezwängt. Die Frau sei darin erstickt. Der Gerichtsmediziner erklärte im Prozess, sie sei an Sauerstoffmangel im Gehirn gestorben. Die festgestellten Blutungen würden darauf hindeuten, dass sie über längere Zeit gewürgt worden sei. Auch die Annahme, die Stichverletzung sei bei einem Sturz entstanden, schloss der Sachverständige aus.

Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Angeklagter beharrt auf Unfall

Der Angeklagte schilderte den Ablauf anders. Seine Ex-Partnerin habe ein Küchenmesser geholt und gedroht, sich selbst etwas anzutun. Er habe sie deshalb nur bewusstlos würgen wollen, um das Messer aus dem Spiel zu bringen.

Die Staatsanwaltschaft hielt diese Darstellung für nicht glaubwürdig. Dass er den Leichnam in einem Koffer nach Slowenien gebracht und dort vergraben hatte, räumte der Mann ein.

Fragte KI nach Würge-Tod

Auch sein Auto hatte er auf einem Parkplatz nahe der österreichischen Grenze angezündet. Er bestreitet allerdings, dass sein Bruder oder sein Stiefvater ihm beim Vergraben der Leiche geholfen hätten.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte die Auswertung seines Handys: Demnach hatte der Angeklagte nach dem Würgen ChatGPT gefragt, wie sehr man aufpassen müsse, dass jemand dabei stirbt. Die beisitzende Richterin hielt ihm vor, dass er in dieser Zeit besser die Rettung verständigt hätte.

Der Prozess war ursprünglich für zwei Verhandlungstage angesetzt. Weil die Verhandlung am Freitag schneller vorankam als erwartet, fiel die Entscheidung bereits am Abend.