i Nach den starken Schneefällen war die Fahrbahn vereist. iStock Geriet ins Schleudern Fahrbahn nach Schnee vereist: Kind (9) von Auto erfasst Schock am Donnerstagmorgen in Vorarlberg! Ein neunjähriges Kind wurde auf dem Weg zur Schule von einem Auto erfasst und verletzt. Von Österreich Heute 26.11.2026, 15:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unfall nach Schneechaos: Nur unweit seines Wohnhauses wurde einem neunjährigen Kind in Hittisau (Bezirk Bregenz) der Schulweg zum Verhängnis. Gegen 7.30 Uhr war das Kind am Straßenrand der L5 unterwegs, als es von einem Pkw erfasst wurde. Der Autofahrer war in Richtung Ortszentrum unterwegs.

Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn nach Schneefällen stark vereist. Das Fahrzeug war mit Winterreifen ausgestattet.

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Auto landete in verschneiter Wiese

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Ob der Wagen bereits vor dem Zusammenstoß mit dem Kind oder erst danach ins Schleudern geriet, steht noch nicht fest. Der Pkw kam schließlich rund 15 Meter abseits der Straße in einer verschneiten Wiese zum Stillstand, wie "Vorarlberg online" berichtet.

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Das neunjährige Kind wurde bei dem Unfall verletzt, Lebensgefahr besteht laut ersten Informationen glücklicherweise nicht. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

Straße über eine Stunde gesperrt

Die L5 musste nach dem Unfall für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Die örtliche Feuerwehr leitete währenddessen den Verkehr um.