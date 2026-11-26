Unfall nach Schneechaos: Nur unweit seines Wohnhauses wurde einem neunjährigen Kind in Hittisau (Bezirk Bregenz) der Schulweg zum Verhängnis. Gegen 7.30 Uhr war das Kind am Straßenrand der L5 unterwegs, als es von einem Pkw erfasst wurde. Der Autofahrer war in Richtung Ortszentrum unterwegs.
Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn nach Schneefällen stark vereist. Das Fahrzeug war mit Winterreifen ausgestattet.
Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Ob der Wagen bereits vor dem Zusammenstoß mit dem Kind oder erst danach ins Schleudern geriet, steht noch nicht fest. Der Pkw kam schließlich rund 15 Meter abseits der Straße in einer verschneiten Wiese zum Stillstand, wie "Vorarlberg online" berichtet.
Das neunjährige Kind wurde bei dem Unfall verletzt, Lebensgefahr besteht laut ersten Informationen glücklicherweise nicht. Am Auto entstand leichter Sachschaden.
Die L5 musste nach dem Unfall für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Die örtliche Feuerwehr leitete währenddessen den Verkehr um.