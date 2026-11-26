i Arbeitgeber sind verpflichtet, bei bekannt gewordener Belästigung einzuschreiten. iStock Belästigung am Arbeitsplatz "Nur ein Scherz" – wann Sprüche im Job teuer werden Anzügliche Witze, aufdringliche Blicke oder unerwünschte Berührungen: Wer im Job Grenzen überschreitet, muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Von Österreich Heute 26.11.2026, 11:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein zweideutiger Spruch unter Kollegen, eine unerwünschte Berührung bei der Weihnachtsfeier – und hinterher soll alles nur Spaß gewesen sein. Doch so einfach ist es nicht. Anlässlich der internationalen Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen" klärt die Arbeiterkammer Vorarlberg über Belästigung am Arbeitsplatz auf.

Ob ein Spruch als Scherz gemeint war, ist rechtlich nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist unter anderem, ob das unerwünschte Verhalten die Würde einer Person beeinträchtigt oder ein demütigendes Arbeitsumfeld schafft.

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Auch müssen sich Betroffene im Moment des Übergriffs nicht ausdrücklich wehren, damit eine sexuelle Belästigung vorliegen kann.

Auch bei Weihnachtsfeiern gilt das Gesetz

Der gesetzliche Schutz endet nicht mit dem Verlassen des Büros. Auch bei Betriebsausflügen, Dienstreisen und Weihnachtsfeiern sowie bei beruflich bedingten Nachrichten nach Dienstschluss können Grenzüberschreitungen rechtliche Konsequenzen haben.

"Übergriffe im Arbeitsalltag zu verharmlosen, ist eine perfide Strategie, damit Betroffene an ihrer eigenen Wahrnehmung zweifeln und schweigen", erklärt AK-Expertin Eva Fischer-Schweigkofler.

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Mindestens 1.000 Euro Schadenersatz

Auch der Chef darf nicht einfach wegschauen. Erfährt ein Arbeitgeber von einer Belästigung durch Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden, muss er einschreiten. Andernfalls kann auch das Unternehmen haftbar gemacht werden.

Bei sexueller Belästigung sieht das Gesetz laut AK einen Schadenersatz von mindestens 1.000 Euro vor.

Wichtig für Betroffene: Auch wenn es keine Zeugen gibt, können sie rechtlich gegen die Belästigung vorgehen. Zudem dürfen weder Betroffene noch Zeugen aufgrund einer Beschwerde benachteiligt werden. Die Arbeiterkammer bietet Betroffenen vertrauliche Beratung an und vermittelt bei Bedarf an spezialisierte Anlaufstellen weiter.