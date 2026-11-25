i Pro Monat sperren zwei Lokale zu. iStock, Montage Heute Mehrere Lokale pro Monat Kein zweites Bier mehr! Immer mehr Wirte geben auf Lieber selber kochen als ins Wirtshaus gehen: Die Sparsamkeit der Österreicher setzt der Gastronomie in Vorarlberg immer stärker zu. Von Österreich Heute 25.11.2026, 22:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Mittagessen wird zu Hause gekocht, das zweite Bier gestrichen und auf ein mehrgängiges Menü verzichtet. Immer mehr Österreicher sparen beim Lokalbesuch. Was die Haushaltskasse entlastet, bringt viele Wirte an den Rand ihrer Existenz.

Wie der Vorarlberger Gastronomie-Fachgruppenobmann Mike Pansi gegenüber dem ORF erklärt, sperren in Vorarlberg derzeit zwei Gasthäuser pro Monat zu. Die sinkende Konsumfreude und die gleichzeitig steigenden Kosten machen den Betrieben schwer zu schaffen.

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Gäste sparen beim Essen und Trinken

"Gerade beim Mittagessen merken wir, dass kaum mehr wirklich Leute ins Wirtshaus gehen", erklärt Pansi im ORF.

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Doch auch jene Gäste, die sich am Abend noch einen Besuch im Restaurant gönnen, achten stärker aufs Geld. Statt eines Menüs wird immer öfter nur eine Hauptspeise bestellt. Auch beim zweiten Glas Bier oder Wein wird gespart.

"Da stehen mittlerweile schon viele Wirtshäuser an der Wand", warnt der Branchenvertreter.

Kein Einzelfall

Auch in Oberösterreich sieht es düster aus: Innerhalb von zehn Jahren ist dort bereits jedes fünfte traditionelle Wirtshaus verschwunden. Wie eine aktuelle Studie zeigt, gibt es im Bundesland nur noch geschätzte 450 klassische Gasthäuser. Zum Vergleich: Die Zahl der Asia-Lokale liegt mittlerweile bei rund 600. Hohe Personalkosten, fehlende Mitarbeiter, steigende Betriebskosten und die vergebliche Suche nach Nachfolgern zwingen immer mehr Wirte zum Aufgeben.