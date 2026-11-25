i Sebastian Kurz 2020 mit Palantir-Chef Alex Karp. Österreichs Ex-Kanzler arbeitete für Peter Thiel, Investor in Karos Unternehmen. Twitter 14,5 Milliarden Euro Vermögen Umstrittener Milliardär zieht an Österreichs Grenze US-Milliardär Alex Karp baut unweit der Vorarlberger Grenze ein Luxusanwesen. Sonderrechte für den Palantir-Chef sorgen für Wirbel. Von Österreich Heute 25.11.2026, 21:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seine Software nutzen Geheimdienste und Armeen, die Programme unterstützen die US-Einwanderungsbehörde ICE bei ihrer Arbeit und sorgt bei Datenschützern weltweit für Bedenken. Er selbst sagt, seine Produkte helfen manchmal auch beim Töten: Alex Karp ist Chef des umstrittenen US-Datenanalysekonzerns Palantir. Damit hat er laut Forbes ein Vermögen von 14,5 Milliarden Euro angehäuft.

Das Unternehmen, das Karp gemeinsam mit Tech-Milliardär Peter Thiel gegründet hat, kann riesige Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen miteinander verknüpfen. Kritiker warnen vor den Möglichkeiten einer umfassenden Überwachung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nun sorgt der US-Milliardär aus ganz anderen Gründen für Aufregung, das quasi in Sichtweite Österreichs. Im Fürstentum Liechtenstein lässt sich Karp ein Luxusanwesen errichten. Sondergenehmigungen für den Amerikaner sorgen dort für Diskussionen.

5.700 Quadratmeter für US-Milliardär

Im Villenviertel der Gemeinde Schaan hat sich Karp ein 5.700 Quadratmeter großes Grundstück gesichert. Die Baustelle wird streng bewacht.

Brisant: Wer als Liechtensteiner ein Grundstück für den privaten Hausbau erwerben möchte, darf normalerweise maximal 1.440 Quadratmeter kaufen. Karp wurde hingegen eine fast viermal so große Fläche zugestanden.

Eine Ausnahme im Grundverkehrsgesetz macht es möglich. Liegt ein "berechtigtes Interesse" vor, kann die Regierung im Alleingang grünes Licht geben.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Das stößt der Landtagsabgeordneten Sandra Fausch von der Freien Liste laut ORF sauer auf: "Es ist heute vielleicht gerechtfertigt. Wenn aber in zwei Jahren die nächste Person zuzieht – wie viel Land kann diese dann erwerben? Umso wichtiger wäre es, dass der Landtag und die Gemeinde Mitspracherecht haben."

Sonderregelung bei den Steuern

Doch auch bei der Besteuerung genießt der US-Milliardär eine Sonderstellung. Karp gilt in Liechtenstein offiziell als "Person besonderen Interesses". Damit fällt er unter die sogenannte Pauschalbesteuerung.

Das bedeutet: Nicht sein tatsächliches Einkommen wird für die Besteuerung herangezogen, sondern ein Viertel seiner geschätzten weltweiten Lebenshaltungskosten. Gerade für einen Milliardär kann das erhebliche steuerliche Vorteile bringen.

Die Bilder des Tages i ?

Warum ausgerechnet Karp diese Sonderstellung erhält, bleibt offen. "Das müsste uns die Regierung eben erklären. Was hat die Bevölkerung davon, wenn eine Person wie Karp hier ist?", sagt Fausch gegenüber dem ORF Vorarlberg.

Regierung verteidigt Sonderrechte

Bereits im September beschäftigten sich fünf Landtagsabgeordnete mit dem Fall. Justizminister Emanuel Schädler verteidigte die geltenden Bestimmungen. In speziellen Fällen sei "eine gewisse Flexibilität für alle Beteiligten von großem Vorteil". Die Gleichbehandlung aller Antragsteller sei gewährleistet.

An der Pauschalbesteuerung will die Regierung festhalten. Regulär besteuerte Bürger würden durch diese Sonderregelung nicht zusätzlich belastet. Zudem gebe es vergleichbare Steuermodelle auch in anderen Ländern.