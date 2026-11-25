i Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ) Helmut Graf FPÖ-Grande Bitschi im Talk Wiener Sozialhilfe – FPÖ-Landeschef wird "schlecht" Vorarlbergs Landesstatthalter Bitschi (FPÖ) rechnet im "Heute"-Talk mit der Bundesregierung ab. Bei Sozialhilfe und Brauchtum zieht er klare Grenzen. Von Clemens Oistric 25.11.2026, 21:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war eine weite Anreise ins "Heute"-Studio: Mehr als 600 Kilometer liegen zwischen Bregenz und Wien. Und auch politisch trennen die beiden Landeshauptstädte mitunter Welten – das bewies einmal mehr FPÖ-Landeschef Christof Bitschi.

Seit zwei Jahren regiert der 35-Jährige mit der ÖVP in Vorarlberg. Im "Heute"-Gespräch (Video in voller Länge unten) lässt der Landesstatthalter (im Osten: Vize-Landeschef) seinem Ärger über die Bundespolitik freien Lauf – insbesondere beim Thema Sozialhilfe.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Video: "Heute"-Talk mit Bitschi

"Dem normalen Vorarlberger wird sicher schlecht"

Angesprochen auf Mindestsicherungsleistungen von bis zu 9.000 Euro netto in der Bundeshauptstadt, sagt Bitschi: "Dem normalen Vorarlberger wird schlecht, wenn er solche Positionen liest." Jene Menschen, die in diesem Land Leistung bringen, würden nicht entlastet. Gleichzeitig sei der finanzielle Abstand zwischen Sozialleistungen und Arbeitseinkommen auch in Vorarlberg zu gering.

Mit der Sozialhilfereform der Bundesregierung ist der Freiheitliche alles andere als zufrieden. Die Umsetzung sei "eher peinlich" gewesen, die Länder seien nicht ausreichend eingebunden worden.

"Kein Mensch in Vorarlberg versteht es, dass Menschen, die neu zu uns ins Land kommen, als Asylberechtigte ab dem ersten Tag auch die vollen Leistungen bekommen", sagt Bitschi. Er ortet einen "Sozialtourismus" innerhalb Österreichs, dessen Folgen auch im Ländle spürbar seien.

Ausgerechnet Marterbauer hat für Bitschi einen Plan

Eine überraschende Einschätzung liefert der Freiheitliche zu SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer. Dieser sei "wahrscheinlich aktuell der einzige mit Plan in dieser Bundesregierung, auch wenn es aus unserer Sicht der falsche Plan ist".

Dass sich ÖVP-Politiker nun über die Steuerpläne des roten Finanzministers empören, hält Bitschi für wenig glaubwürdig. Schließlich habe die Volkspartei ganz bewusst in Kauf genommen, dass Marterbauer Finanzminister wird.

"Er möchte die Lohnnebenkosten aus ideologischen Gründen nicht senken", so Bitschi. Dabei würden sowohl die arbeitende Bevölkerung als auch die Unternehmen dringend auf steuerliche Entlastungen warten.

„Ich habe alle Hoffnungen in diese Bundesregierung verloren.“ Christof Bitschi Landesstatthalter Vorarlberg (FPÖ)

Bitschi im Gespräch mit "Heute"-CR Clemens Oistric Helmut Graf

"Habe alle Hoffnungen verloren"

Sein Urteil über Türkis-Rot-Pink fällt vernichtend aus: "Ich habe alle Hoffnungen in diese Bundesregierung verloren." Vor Kurzem noch habe er Türkis-Grün für die schlechteste Bundesregierung seit vielen Jahren gehalten. "Wenn man sich jetzt die Verliererampel anschaut, dann haben sie diese Position übernommen."

Bitschi über "perverse Debatte"

Auch in die aktuelle Debatte um heimisches Brauchtum schaltet sich der Vorarlberger FPÖ-Chef ein. Dass über die Bezeichnung Wintermarkt statt Christkindlmarkt diskutiert wird, stößt ihm sauer auf.

"Man merkt, wie pervers sich die Debatte da in den letzten Jahren auch entwickelt hat. Man erklärt uns immer, wie tolerant wir mit Zugewanderten umgehen müssen, und verzichten dann in Wahrheit auf die eigene Kultur."

Für Nikolofeste und Martinsfeiern in Kindergärten spricht sich der Freiheitliche auch als Familienvater aus: "Mein Sohn ist drei Jahre alt und freut sich auf den Nikolo." Auch Kreuze in öffentlichen Gebäuden will der Freiheitliche Grande beibehalten.

Soll KI der Regierung helfen?

Angesprochen auf künstliche Intelligenz kann sich Bitschi einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Vielleicht kann die KI der Bundesregierung noch helfen. Eventuell."

Hinter dem geplanten milliardenschweren KI-Rechenzentrum in Vorarlberg steht der Landesstatthalter hingegen ungebrochen. Er sieht darin eines der entscheidenden Projekte zur Absicherung des Wirtschaftsstandortes und zur Verringerung internationaler Abhängigkeiten.

Lobau-Geld für Vorarlberg

Ausgerechnet für einen SPÖ-Minister findet Bitschi auch lobende Worte: Verkehrsminister Peter Hanke habe wichtige Schritte für Vorarlberg gesetzt. Bei der seit Jahrzehnten diskutierten Straßenverbindung S18 in Richtung Schweiz rechnet der zuständige Landesrat 2028 mit dem Start eines UVP-Verfahrens.

In Richtung Bundeshauptstadt lässt er mit Augenzwinkern wissen "Ich höre ja, die Diskussionen rund um Lobau in Wien enden nicht – die Asfinag kann das Geld sparen und in Vorarlberg investieren."

Die Bilder des Tages i ?

Bitschi will die Nummer eins werden

Mit der schwarz-blauen Zusammenarbeit im eigenen Bundesland zeigt sich Bitschi nach zwei Jahren zufrieden. Dennoch hat der Freiheitliche bei der nächsten Landtagswahl Größeres vor: "Es ist natürlich klar mein Ziel, die FPÖ in Vorarlberg auf Platz eins zu bekommen."