i Der Mann musste sich vor Gericht verantworten. iStock Wollte Familien töten Todesdrohung gegen Pflegerinnen: 19-Jähriger in Haft Ein 19-Jähriger soll in einem Vorarlberger Spital Pflegerinnen mit dem Umbringen bedroht haben. Nun stand der junge Mann erneut vor Gericht. Von Österreich Heute 26.11.2026, 12:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausraster im Krankenhaus: Schon zum dritten Mal saß der erst 19-jährige Rumäne am Landesgericht Feldkirch auf der Anklagebank. Der junge Mann hat bereits fünf Vorstrafen, derzeit sitzt er eine Ersatzfreiheitsstrafe ab. Am Donnerstag musste er sich wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung vor Gericht verantworten.

Nach einer Operation im Landeskrankenhaus Feldkirch soll der 19-Jährige völlig ausgerastet sein. Laut Anklage soll er seine Lebensgefährtin geohrfeigt, an den Haaren gezogen und weggestoßen haben. Auch gegenüber dem Spitalspersonal soll er aggressiv geworden sein: Krankenpflegerinnen drohte er damit, sie und ihre Familien zu töten.

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19-Jähriger will sich bessern

Vor Gericht bekannte sich der junge Mann hinsichtlich der gefährlichen Drohung schuldig. Er könne sich zwar nicht daran erinnern, wenn die Zeugen das aber so schildern würden, werde es schon stimmen, heißt es bei "Vorarlberg online". Die mutmaßlichen Übergriffe auf seine Lebensgefährtin bestritt er hingegen.

Er golebte nach dem Vorfall jedoch: er werde nun Vater und wolle sich bessern.

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Acht Monate Haft

Wegen gefährlicher Drohung wurde der 19-Jährige schließlich zu acht Monaten Haft verurteilt. Vom Vorwurf der Körperverletzung wurde er mangels Beweisen freigesprochen.

Auf den Widerruf der offenen Probezeit von elf Monaten verzichtete die Richterin, da die Gesamtstrafe sonst zu hoch ausgefallen wäre. "Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Noch einmal geht das nicht", gab die Richterin dem jungen Mann mit auf den Weg. Das Urteil ist rechtskräftig.