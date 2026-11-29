i Schwarze Buns, grüne Sauce: KFC bringt von "Avengers: Doomsday" inspiriertes Bösewicht-Menü. KFC Schwarzer Burger, grüne Soße Fastfood-Kette überrascht mit Superschurken-Menü Passend zum neuen Marvel-Blockbuster "Avengers: Doomsday" serviert ab sofort eine bekannte Fastfood-Kette ein streng limitiertes Superschurken-Menü. Von Team Wirtschaft 29.11.2026, 20:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Kentucky Fried Chicken hält ein Bösewicht Einzug. Kurz vor dem österreichischen Kinostart des neuen Marvel-Spektakels "Avengers: Doomsday" am 16. Dezember holt die Fast-Food-Kette den Superschurken Doctor Doom auf die Speisekarte. Ab sofort ist in allen österreichischen Restaurants das zeitlich begrenzte "Doom"-Menü erhältlich – verpackt in spezielle Kartons im dunklen, eisengenieteten Film-Design samt Doctor-Doom-Maske.

Schwarzes Weckerl und grünes Gewürzpulver

Im Mittelpunkt der Kooperation steht der neue Doom Burger. Dabei trifft knuspriges Hähnchen nach Original-Rezept auf Salat, eingelegte Gurkenscheiben, Käse sowie eine süß-rauchige "Doom Cola Sauce" und "Smoky Green Mayo", serviert in einem schwarzen Sesam-Weckerl. Wer es lieber klassisch mag, kann alternativ zu den Crispy Strips greifen.

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Auch bei den Beilagen und Toppings setzt KFC auf auffällige Farben: Neben dem karamellisierten Cola-Dip und der grünen Mayo gibt es den "Doom Dust". Dabei handelt es sich um eine leuchtend grüne Gewürzmischung mit rauchig-gerösteter Limette und Chili.

"Unsere Gäste sollen den Hype nicht nur im Kino sehen, sondern in unseren Restaurants schmecken und erleben – mit noch nie dagewesenen Rezepturen, spektakulärer Optik und einer ordentlichen Portion Augenzwinkern", erklärt Agnieszka Imsirovic, Marketing-Chefin bei KFC Austria. Ihr persönlicher Geheimtipp für mutige Fans: Das grüne Pulver einfach über das eigene Lieblingsprodukt streuen.

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Streng limitierte Sammelfiguren für Fans

Für Sammler legt KFC bei den größeren Boxen noch eines drauf. Zur "Doom Strips Big Box" und zur "Doom Burger Big Box" gibt es eine exklusive Action-Figur, die KFC-Gründer Colonel Sanders im Kostüm verschiedener Marvel-Charaktere zeigt.

Insgesamt umfasst die "Colonel-Sanders-Cosplay-Kollektion" fünf verschiedene Figuren. Besonders begehrt dürfte die streng limitierte Figur im Doctor-Doom-Outfit sein. Die Figuren gibt es allerdings nur, solange der Vorrat reicht.