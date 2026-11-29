i Autofahrer auf Österreichs Autobahnen müssen sich mit 1. Dezember an eine neue Regel gewöhnen. imago images/CHROMORANGE Start am 1. Dezember Gilt ab Dienstag! Neue Regel auf Österreichs Autobahnen Nach fast 30 Jahren ist Schluss mit dem Klebe-Pickerl: Ab 1. Dezember gibt es sämtliche Vignetten in Österreich nur noch digital. Das gilt jetzt. Von Team Wirtschaft 29.11.2026, 17:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Start des neuen Vignettenjahres am 1. Dezember stellt Österreich sein Vignettensystem vollständig auf digital um. Nach fast 30 Jahren sind damit Pickerl zum Kleben Geschichte.

Für Autofahrer ergibt sich daraus laut Asfinag vor allem mehr Komfort. So entfällt das lästige Aufkleben und spätere Abkratzen alter Vignetten. Besitzer eines Wechselkennzeichens benötigen zudem nur noch eine Vignette für bis zu drei Fahrzeuge.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch nach einem Steinschlag und dem Tausch der Windschutzscheibe muss keine Ersatzvignette mehr besorgt werden. Bekommt das Auto nach einem Umzug oder Fahrzeugwechsel ein neues Kennzeichen, lässt sich die Jahresvignette bei gleichbleibendem Zulassungsbesitzer außerdem umregistrieren.

Wer noch eine feuerrote Jahresvignette für 2026 auf der Windschutzscheibe hat, kann diese wie gewohnt bis einschließlich 31. Jänner 2027 nutzen. Erst ab 1. Februar 2027 gilt auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen ausnahmslos die digitale Vignette.

Günstigere Tarife noch bis Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel werden die Mauttarife um zwei Prozent angehoben. Wer die neue Vignette für 2027 jedoch bis spätestens 31. Dezember 2026 kauft oder ein aktives Asfinag-Abo besitzt, zahlt noch den bisherigen Preis.

Für Pkw kostet die Jahresvignette bis Silvester 106,80 Euro, ab 1. Jänner 2027 werden 108,90 Euro fällig. Die Kurzzeit-Tarife für Autos erhöhen sich mit Neujahr von 32,00 auf 32,64 Euro (2 Monate), von 12,80 auf 13,10 Euro (10 Tage) sowie von 9,60 auf 9,80 Euro (1 Tag).

Für Motorräder schlägt die Jahresvignette bis Jahresende mit 42,70 Euro statt 43,60 Euro zu Buche. Bei den kürzeren Laufzeiten klettern die Beträge mit 2027 von 12,80 auf 13,10 Euro (2 Monate), von 5,10 auf 5,20 Euro (10 Tage) und von 3,80 auf 3,90 Euro (1 Tag).

Die Bilder des Tages i ?

Digital-Vignetten bei 4.500 Verkaufsstellen

Auch ohne Smartphone oder Internetzugang bleibt der Erwerb unkompliziert. Neben dem offiziellen Asfinag-Mautshop (shop.asfinag.at) wird das Kennzeichen bei rund 4.500 Vertriebsstellen – darunter Trafiken, Tankstellen, Mautstellen sowie ÖAMTC, ARBÖ und ADAC – und an 108 Automaten direkt freigeschaltet.

Zudem entfällt beim Kauf vor Ort die 18-tägige Konsumentenschutz-Wartefrist, die bei Online-Bestellungen von Jahres- und 2-Monats-Vignetten durch Privatpersonen greift.