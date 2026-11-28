i Das Rückgabe-Quotenziel von bepfandeten Getränke-Kunststoffflaschen und Metalldosen wird angehoben Recycling Pfand Österreich Es wird strenger! Diese Pfandregeln zählen in Kürze für alle Österreicher Ab 2027 muss Österreich 90 Prozent der bepfandeten Gebinde sammeln. Die 25 Cent bleiben gleich. Beim Zurückgeben kommt es auf Details an. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 16:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Einwegpfand steht Österreich vor der nächsten Stufe: Ab 1. Jänner 2027 müssen mindestens 90 Prozent der bepfandeten Kunststoffflaschen und Metalldosen getrennt gesammelt werden. Bisher liegt die gesetzliche Zielvorgabe bei 80 Prozent. Für Kunden bleibt der Pfandbetrag unverändert bei 25 Cent pro Gebinde.

Doch wer seine leeren Flaschen oder Dosen zurückbringen will, sollte einige Regeln beachten. Denn nicht jede Verpackung wird vom Rücknahmeautomaten akzeptiert.

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Auf diese drei Dinge kommt es an

Die zentrale Stelle Recycling Pfand Österreich weist ausdrücklich darauf hin, dass bepfandete Gebinde unzerdrückt zurückgegeben werden müssen. Außerdem müssen das österreichische Pfandsymbol und der Strichcode gut lesbar sein.

Wer eine Plastikflasche zusammendrückt oder das Etikett entfernt, riskiert deshalb Probleme bei der Rückgabe. Der Automat muss die Verpackung eindeutig erkennen können, damit der Pfandbetrag ausbezahlt wird.

Das Einwegpfand gilt für entsprechend gekennzeichnete Getränkeflaschen aus Kunststoff und Metalldosen mit einem Füllvolumen von 0,1 bis drei Litern. Glasflaschen fallen nicht unter dieses Einwegpfandsystem.

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Pfandbon auch bar auszahlbar

Ein Detail ist vielen Kunden nicht bewusst: Der Bon aus einem Rücknahmeautomaten muss nicht zwingend beim nächsten Einkauf eingelöst werden. Laut Recycling Pfand Österreich kann der Betrag auch an der Kassa jener Filiale bar ausbezahlt werden, in der der Bon ausgestellt wurde.

Der Pfandbetrag von 25 Cent bleibt außerdem bei Rabattaktionen gleich. Ein günstiger angebotenes Getränk bedeutet also nicht automatisch weniger Pfand.

Was sich 2027 tatsächlich ändert

Die höhere Sammelquote ist in der österreichischen Pfandverordnung verankert. Sie verpflichtet die zentrale Stelle des Pfandsystems, das gesetzliche Sammelziel zu erreichen. Es handelt sich nicht um eine neue persönliche Rückgabepflicht mit einer zusätzlichen Strafe für Konsumenten.

Damit das Ziel gelingt, müssen Handel und Pfandsystem dafür sorgen, dass möglichst viele Gebinde tatsächlich zurückkommen.

Für Verbraucher bleibt die wichtigste Regel einfach: Flasche oder Dose nicht zerdrücken, Etikett dranlassen und auf das österreichische Pfandsymbol achten.