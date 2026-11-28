i Nvidia-Chef Jensen Huang soll eine Affäre mit einer mutmaßlichen China-Spionin gehabt haben. Montage: REUTERS, Faksimile Nach Affären, Spionageverdacht Nach Sex-Skandal! Nvidia gewinnt 600 Milliarden Dollar Drei mutmaßliche Affären, Spionageverdacht und ein Machtwort von Trump: Das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang löst ein Börsenbeben aus. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 15:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist eines der spektakulärsten Comebacks der Wirtschaftsgeschichte: Nur elf Tage nach seinem Rücktritt kehrte Nvidia-Gründer Jensen Huang am Montag (23. November) an die Spitze des US-Chipgiganten zurück. An der Börse brachen alle Dämme.

Innerhalb einer Handelswoche legte Nvidia um knapp 20 Prozent zu. Der Konzern gewann rund 604 Milliarden Dollar (551 Milliarden Euro) an Börsenwert. Allein am Montag waren es zwischenzeitlich auf Basis des Schlusskurses unglaubliche 873 Milliarden Euro.

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Affäre mit mutmaßlicher chinesischer Spionin

Dabei war der 63-jährige Milliardär erst am 12. November über einen Affärenskandal gestolpert. Im Zentrum steht die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang, mit der der verheiratete Konzernchef eine Beziehung gehabt haben soll. Trotz des gleichen Nachnamens sind die beiden nicht miteinander verwandt.

US-Geheimdienste verdächtigen die Frau, für China spioniert zu haben. Laut "New York Times" soll sie mehr als ein Jahr lang Kontakt zu einem Mitarbeiter des chinesischen Geheimdienstes gehabt haben.

Brisant: Alice Huang war früher Managerin beim Nvidia-Kunden Megaspeed. Gegen das Unternehmen wurde wegen des Verdachts ermittelt, leistungsfähige KI-Chips unter Umgehung amerikanischer Exportbeschränkungen nach China geliefert zu haben. Peking weist die Spionagevorwürfe zurück.

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Zwei weitere Frauen im Spiel

Doch damit nicht genug: Laut "New York Times" soll Huang auch eine Affäre mit Nvidia-Managerin Kimberly Powell gehabt haben. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete zudem über eine intime Beziehung mit einer weiteren Mitarbeiterin des Konzerns. Ihr Name wurde nicht veröffentlicht.

Huang räumte bereits am 8. November öffentlich ein, seiner Ehefrau untreu gewesen zu sein, und entschuldigte sich. Zu den einzelnen Beziehungen äußerte er sich nicht im Detail.

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Trump wollte Huang unbedingt zurück

Schließlich schaltete sich US-Präsident Donald Trump persönlich ein. Er wollte, dass sich Huang ausführlich entschuldigt und an die Konzernspitze zurückkehrt.

Am Montag stimmte der Verwaltungsrat einstimmig für dessen Wiedereinsetzung. Unter Berufung auf Informationen der US-Regierung erklärte Nvidia, dass Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit darstelle.

Auch das US-Justizministerium erklärte, dass ihm keine Beweise für ein Fehlverhalten von Nvidia oder dessen Gründer vorliegen. Die konzerninterne Untersuchung läuft allerdings weiter.

An der Börse überwog unterdessen die Euphorie. Zum Handelsschluss am Freitag war Nvidia umgerechnet rund 3,32 Billionen Euro wert. Allerdings sind langfristige Investoren noch lange nicht happy: Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresbeginn 2026 trotz der jüngsten Kursrally 19,12 Prozent an Wert verloren.