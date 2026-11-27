i Julius Meinl erweitert durch diesen Schritt sein Geschäft in Italien deutlich. Pexcels / hubbugaye Kaffee-Geschäft wächst Rekord-Übernahme! Julius Meinl expandiert in Italien Das Wiener Kaffeeunternehmen Julius Meinl übernimmt Daroma und Neronobile in Italien und stärkt damit seine globale Präsenz. Von Team Wirtschaft 27.11.2026, 14:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das traditionsreiche österreichische Kaffeeunternehmen Julius Meinl hat einen bedeutenden Schritt zur weiteren Internationalisierung gesetzt.

Mit der Übernahme der italienischen Firmen Daroma und Neronobile tätigt Julius Meinl die bisher größte Akquisition in seiner Geschichte.

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Stärkung der Position am italienischen Markt

Julius Meinl erweitert durch diesen Schritt sein Geschäft in Italien deutlich. Daroma ist ein etablierter Kaffeeröster mit Schwerpunkt auf dem HoReCa-Bereich (bezeichnet den gesamten Außer-Haus-Markt bzw. das Gastgewerbe), während Neronobile auf Kaffeekapseln spezialisiert ist.

Die Übernahme umfasst sämtliche Vermögenswerte, Kunden, Mitarbeitende und geschäftliche Aktivitäten der beiden Unternehmen.

Seit 2025 hatte Julius Meinl die Unternehmen bereits im Rahmen von Pachtverträgen betrieben und dabei die Abläufe an die eigenen Qualitätsstandards angepasst.

Zudem wurde die Rohkaffeebeschaffung auf 100 Prozent Responsibly Selected Coffee umgestellt, was bedeutet, dass der Kaffee aus anerkannten Nachhaltigkeitssystemen stammt.

Deutliches Umsatzwachstum erwartet

Durch die Akquisition erwartet Julius Meinl einen zusätzlichen Umsatz von rund 32 Millionen Euro, was etwa zehn Prozent des Gruppenumsatzes entspricht. Das jährliche Kaffeevolumen steigt um rund 1.500 Tonnen.

Italien zählt zu den wichtigsten Kaffeemärkten Europas. Mit der Übernahme rückt Julius Meinl unter die Top-5 der HoReCa-Kaffeeanbieter im Land und gewinnt eine breitere Kundenbasis sowie zusätzliche operative Möglichkeiten.

Wachstum mit Wiener Wurzeln

Julius Meinl, 1862 in Wien gegründet, ist heute in 70 Ländern aktiv und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende weltweit. Im Jahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 351 Millionen Euro.

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"Wir zeigen, welches Potenzial darin liegt, ein Unternehmen aus Österreich heraus international zu entwickeln. Unsere Wiener Herkunft ist Teil unserer Identität, gleichzeitig denken und handeln wir international. Als Familienunternehmen können wir unternehmerische Chancen nutzen, in unser Geschäft investieren und unsere Entwicklung aktiv gestalten. Die größte Akquisition unserer Geschichte ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung von Julius Meinl", betont Marcel Löffler, CEO der Julius Meinl Coffee Group.