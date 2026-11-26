i Keinen Geburtstag mehr vergessen, rechtzeitig Glück zur Prüfung wünschen: WhatsApp führt endlich geplante Nachrichten ein. iStock Geht auch bei leerem Akku WhatsApp führt endlich lang ersehntes Feature ein Nie mehr Geburtstagsgrüße vergessen oder mitten in der Nacht jemanden wecken: WhatsApp verschickt Nachrichten jetzt auf Wunsch zeitversetzt. Von Team Wirtschaft 26.11.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Darauf haben Millionen Nutzer lange gewartet: WhatsApp führt in den nächsten Wochen offiziell "geplante Nachrichten" ein. Damit lassen sich Texte, Fotos und Videos vorab vorbereiten und automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit abschicken. Laut WhatsApp gehörte dieses Feature zu den am häufigsten gewünschten Funktionen überhaupt.

Einfach den Senden-Button gedrückt halten

Die Verwendung ist unkompliziert: Man schreibt seine Nachricht in einem Einzel- oder Gruppenchat und hält anschließend den Senden-Button gedrückt. Danach öffnet sich ein Menü, in dem man Datum und Uhrzeit auswählt, zu der die Nachricht ankommen soll. Der Empfänger erkennt dabei nicht, dass es sich um eine geplante Mitteilung handelt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nachrichten lassen sich für einen Zeitraum von zehn Minuten bis zu 14 Tagen im Voraus planen. Wer es sich anders überlegt, kann alle geplanten Nachrichten jederzeit einsehen und vor dem Versand wieder löschen.

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Klappt auch bei ausgeschaltetem Handy

Sobald eine Nachricht eingeplant ist, wird sie zum festgelegten Zeitpunkt selbst dann verschickt, wenn das eigene Smartphone ausgeschaltet oder der Akku leer ist.

Laut WhatsApp bleiben auch geplante Nachrichten Ende-zu-Ende-verschlüsselt wie alle anderen persönlichen Chats – niemand sonst könne sie lesen, auch nicht WhatsApp selbst. Die Funktion wird in den kommenden Wochen weltweit freigeschaltet.