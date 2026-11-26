i Die 4-Berge-Skischaukel Schladming verbindet die vier Berge Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm mit 54 Liftanlagen und 123 Pistenkilometern. Mirja Geh 162-Millionen-Offensive Lift-Revolution: Hier wird das Handy zum Skiticket Schluss mit dem langen Suchen in der Skijacke: In diesem heimischen Top-Skigebiet öffnet sich das Drehkreuz diesen Winter direkt mit dem Smartphone. Von Team Wirtschaft 26.11.2026, 13:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für Wintersportler: Wer ab der Wintersaison 2026/27 in der 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) mit einem Skipass unterwegs ist, muss nicht mehr zwingend zur klassischen Liftkarte greifen. Das online gekaufte Ticket lässt sich nämlich erstmals in der Region auch in der App "key2ski" aktivieren – so kann die Liftschranke direkt mit dem Smartphone passiert werden.

Bei den Preisen spüren Wintersportler allerdings auch im Teilgebiet von Österreichs größtem Skiverbund "Ski amadé" die gestiegenen Energie- und Personalkosten. Planai-Geschäftsführer Peter Weichbold verweist auf die hohen Investitionen, betont aber: Im Vergleich mit großen internationalen Skiverbünden sei man bei den Tageskarten nach wie vor wettbewerbsfähig und teilweise sogar günstiger. Für Familien gibt es immerhin ein Zuckerl: Kinder bis sechs Jahre fahren in der Region gratis Ski.

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162 Millionen Euro für die Modernisierung

Für die Region sind die Bergbahnen ein regelrechter Wirtschaftsmotor. Die drei Unternehmen Planai-Hochwurzen, Hauser Kaibling und Reiteralm setzten im Geschäftsjahr 2025/26 zusammen rund 120 Millionen Euro um. In den letzten fünf Jahren pumpten sie 162 Millionen Euro in die Modernisierung ihrer 54 Lifte und 123 Pistenkilometer.

Zu den größten Neubauten zählen etwa die neue Dachstein-Bergstation, die 10er-Gondel Rohrmoos I und die 8er-Sesselbahn Mitterhaus I. Am Hauser Kaibling gingen die 8er-Sesselbahn Kaiblinggrat und die 10er-Gondel Senderbahn in Betrieb, auf der Reiteralm die 6er-Sesselbahn Schoberbahn und die 8er-Gondel Fageralmbahn.

Schnee-Turbo in nur drei Tagen

Aufgerüstet wurde auch bei der Beschneiung. Weil die Zeitfenster für die technische Schneeerzeugung immer kürzer werden, hat die Planai den Speicherteich Bruckmoos auf 200.000 Kubikmeter vergrößert – er ist damit der größte in der ganzen Steiermark. "Bei optimalen Bedingungen ist eine Grundbeschneiung innerhalb von nur drei Tagen möglich", erklärt Hauser-Kaibling-Chef Klaus Hofstätter.

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Bergbahnen sichern bis zu 665 Jobs

Für die gesamte Region Schladming-Dachstein mit ihren 13 Gemeinden und rund 34.000 Einwohnern ist der Tourismus überlebenswichtig: Allein die Bergbahnen beschäftigen im Winter 665 Mitarbeiter (490 ganzjährig).

Laut einer aktuellen Studie hängen insgesamt mehr als 8.100 Arbeitsplätze und eine Wertschöpfung von 592 Millionen Euro am Tourismus. Von den geschaffenen Angeboten und Einrichtungen würden laut Tourismus-Chef Mathias Schattleitner aber nicht nur die Gäste – rund 4,1 Millionen Übernachtungen jährlich, die Hälfte davon im Winter, vor allem aus Deutschland, Österreich und Tschechien – profitieren, sondern auch die Einheimischen vor Ort.