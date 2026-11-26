i Pablo Hernandez de Cos soll neuer EZB-Chef werden. APA-Images / AFP / CLAUDIO ANTONIO DE ANGELIS Wechsel an der Spitze Neuer EZB-Boss: Dieser Mann soll Lagarde beerben Christine Lagarde steht vor ihrem Abschied als EZB-Präsidentin. Laut einem Medienbericht soll der Spanier Pablo Hernandez de Cos übernehmen. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 15:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anfang Februar wird Christine Lagarde ihren Platz an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) räumen. Offenbar hat sich nun auch ein Nachfolger für die Französin gefunden. Laut einem Bericht der "Financial Times" soll der Spanier Pablo Hernández de Cos neuer EZB-Präsident werden.

Aktuell ist Hernández de Cos noch Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). In der Vergangenheit war der 55-Jährige bereits Präsident der spanischen Notenbank. Laut Informationen des "Handelsblatts" haben sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder bereits auf dem Sondergipfel in Brüssel auf ihn geeinigt.

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Weitere Personalentscheidungen

Allerdings wird Hernández de Cos nicht die einzige Neubesetzung bleiben. So soll Markus Brunnermeier ab Mai Teil des sechsköpfigen EZB-Direktoriums werden. Er soll auf Philip Lane folgen, der sich zurückziehen wird.

Des Weiteren soll das Ressort Finanzmärkte von Isabel Schnabel an Laurence Boone übergehen. Schnabel wird ab Jänner zum Internationalen Währungsfonds (IWF) wechseln. Ob Boone schon dann übernehmen kann, bleibt offen. Sie sei derzeit als Managerin für Santander tätig und könnte womöglich erst nach einer sogenannten Cooling-Off-Phase wechseln dürfen.

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Laut dem Bericht sollen die Neubesetzungen, die Teil eines umfassenden Personalpakets sind, von Europas Spitzenpolitikern hinter verschlossenen Türen getroffen worden sein. Die Niederlande hatte als Gegenkandidaten für Hernández de Cos ihren Ex-Notenbankchef Klaas Knot ins Spiel gebracht. Am Ende hatte der Spanier aber auch die Unterstützung von Deutschland und Frankreich inne.