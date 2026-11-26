i Eine neue EU-Verordnung sorgt für Verunsicherung. Getty Images / Symbolbild 10.000-Euro-Bargeld-Grenze EU-Verordnung zu Geldbetrag sorgt für Verunsicherung Ab Juli 2027 greift eine Obergrenze von 10.000 Euro für Barzahlungen. Doch nicht alles, was kursiert, stimmt – "Heute" hat alle Details für dich! Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 15:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab 10. Juli 2027 tritt die EU-Geldwäscheverordnung in Kraft. Sie verbietet es Unternehmen, Händlern und Dienstleistern, Barzahlungen über 10.000 Euro anzunehmen oder zu tätigen.

Betroffen sind also Käufe im Handel – etwa beim Autohändler, Juwelier, Uhrmacher oder im Möbelhaus. Auch das Aufteilen eines Kaufpreises in mehrere kleinere Bar-Raten ("Smurfing") ist ausdrücklich untersagt.

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Bereits bei Barzahlungen ab 3.000 Euro müssen Händler künftig die Identität des Kunden feststellen und dokumentieren – also einen amtlichen Lichtbildausweis verlangen und die Daten erfassen. Im Immobilienbereich sind Barzahlungen schon länger tabu.

Was weiterhin erlaubt bleibt

Für den privaten Alltag in Österreich gibt es Entwarnung. Wer sein gebrauchtes Auto, Möbel oder Uhren privat an eine andere Privatperson verkauft, darf weiterhin auch Beträge über 10.000 Euro in bar annehmen.

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Auch, wie viel Bargeld man zu Hause aufbewahrt oder im Geldbörserl mitführt, wird durch die Verordnung nicht begrenzt.

Und Einzahlungen auf das eigene Konto bleiben möglich – allerdings müssen Banken bei größeren Summen weiterhin nach der Herkunft des Geldes fragen.