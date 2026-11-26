i Die Spritpreisbremse endet am Montag. iStock Ab Dezember Neuer Spritpreis-Plan – das ändert sich für Autofahrer Die Spritpreisbremse läuft am Montag aus und soll abgespeckt verlängert werden. Die Preis-Runter-Garantie soll bleiben, die Margenbegrenzung entfällt. Von Heute Politik 26.11.2026, 19:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit der bisherigen Entlastung beim Tanken dürfte es ab Dezember vorbei sein. Am Montag endet die Spritpreisbremse der Bundesregierung. Eine Verlängerung in ihrer aktuellen Form ist nicht vorgesehen.

Zwar ist die endgültige Entscheidung noch nicht gefallen, die drei Koalitionsparteien sollen sich aber bereits darauf verständigt haben, die Maßnahme nur noch in abgewandelter Form fortzuführen.

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Sechs Euro weniger pro Tankfüllung

Seit Oktober profitieren Österreichs Autofahrer von einer um 6,7 Cent gesenkten Mineralölsteuer sowie einer Margenbegrenzung von 3,5 Cent je Liter. Laut Wirtschaftsforschern trug die Maßnahme auch dazu bei, die Inflation zu dämpfen.

Unter Berücksichtigung der dadurch gesunkenen Mehrwertsteuer ergab sich eine Entlastung von insgesamt 12,2 Cent pro Liter. Bei einer Tankfüllung von 50 Litern machte das rund sechs Euro aus.

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Hattmannsdorfer will Garantie verlängern

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) spricht sich nun dafür aus, die sogenannte Preis-Runter-Garantie auch im Dezember fortzuführen. Die Begrenzung der Margen soll hingegen mit Monatsende fallen.

"Der europäische Vergleich zeigt: Österreich hat bei Super den drittgünstigsten Nettopreis in der Europäischen Union. Mittlerweile liegen die durchschnittlichen Spritpreise sowohl bei Super als auch bei Diesel in allen neun Bundesländern unter zwei Euro pro Liter. Aus meiner Sicht zeigt diese Entwicklung, dass die Maßnahmen der Bundesregierung Wirkung entfalten."

Und weiter: "Deshalb schlage ich vor, die Spritpreisbremse im Dezember in angepasster Form zu verlängern. Wir wollen die Preis-Runter-Garantie beibehalten und zusätzliche Umsatzsteuereinnahmen über eine niedrigere Mineralölsteuer an Haushalte und Betriebe zurückgeben. Die Margenbegrenzung soll wie vereinbart Ende November auslaufen. Damit wollen wir gerade kleinere, unabhängige Tankstellen stärken, die einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Versorgungssicherheit in Österreich leisten."

Auch für SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt habe sich die Situation bei den Treibstoffpreisen "mittlerweile deutlich verbessert". Schmidt fordert die "Preis-Runter-Garantie" und "ergänzende Mechanismen" gesetzlich zu verankern. Für eine Verlängerung des Margeneingriffs spricht sie sich nicht aus, berichtet "Selektiv".

Neos-Energiesprecherin Karin Doppelbauer erklärte, dass "Eingriffe in die Preisbildung grundsätzlich nur in Ausnahmesituationen erfolgen sollten." Weitere Entwicklungen seien jedoch schwer vorhersehbar.

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Hier tanken Autofahrer derzeit am günstigsten

Österreichweit kostete ein Liter Diesel am Mittwoch (25. November) durchschnittlich 1,957 Euro. Für einen Liter Super mussten Autofahrer im Schnitt 1,559 Euro bezahlen.

Am günstigsten war das Tanken bei beiden Kraftstoffsorten in der Steiermark. Dort kostete ein Liter Diesel durchschnittlich 1,935 Euro, ein Liter Super 1,540 Euro. Am teuersten war das Tanken hingegen in Tirol mit durchschnittlich 1,995 Euro für Diesel und 1,602 Euro für Super.

Auch in Salzburg und Vorarlberg näherten sich die Dieselpreise der Zwei-Euro-Marke. In Wien mussten Autofahrer im Schnitt 1,968 Euro für einen Liter Diesel und 1,565 Euro für einen Liter Super bezahlen.