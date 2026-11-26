i Tanken für den Osterurlaub ist ein teures Vergnügen. "Heute" hat Tipps, wie du zumindest ein bisschen sparen kannst. iStock Maßnahme endet am Montag Spritpreisbremse läuft aus – jetzt droht Preis-Schock Die Spritpreisbremse der Regierung endet wohl am Montag und wird nur in abgespeckter Form weitergeführt. Von Österreich Heute 26.11.2026, 15:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer Phase sinkender Spritpreise müssen Autofahrer in Österreich bald wieder mit höheren Kosten an der Zapfsäule rechnen.

Die Spritpreisbremse der Bundesregierung läuft am Montag aus und soll nicht in ihrer bisherigen Form verlängert werden.

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Die Einigung zwischen den drei Regierungsparteien sieht vor, dass die bisherigen Maßnahmen – eine Senkung der Mineralölsteuer um 6,7 Cent pro Liter und eine Margenbegrenzung von 3,5 Cent – mit Monatsende auslaufen.

Zusammen bedeutete das bisher eine Ersparnis von rund 12,2 Cent pro Liter Treibstoff. Für einen 50-Liter-Tank entsprach das etwa sechs Euro weniger pro Tankfüllung.

Diese Maßnahme habe laut Wirtschaftsforschern die Inflation spürbar gebremst. Dennoch ist eine Verlängerung in der bisherigen Form nicht geplant.

Niedrigere Steuer soll Haushalten helfen

ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer erklärt gegenüber der "Krone": "Wir wollen zusätzliche Umsatzsteuereinnahmen durch eine niedrigere Mineralölsteuer an Haushalte und Betriebe zurückgeben. Die Margenbegrenzung wird Ende November enden."

Dies solle vor allem kleinen Tankstellen mehr Planungssicherheit bieten.

Ein Grund für das Auslaufen der Spritpreisbremse dürften die zuletzt gesunkenen Preise sein.

Für Diesel und Benzin liegen die Preise derzeit wieder auf oder sogar unter zwei Euro pro Liter. Dennoch bleibt die Unsicherheit über die weitere Preisentwicklung hoch, da sie von weltpolitischen Faktoren beeinflusst wird.

Preis-Runter-Garantie bleibt vorerst

Im europäischen Vergleich hat die Spritpreisbremse die Kosten beim Tanken in Österreich spürbar gedämpft.

Spritpreise im Vergleich Die günstigsten Tankstellen in deiner Nähe Diesel Super Gas Suchen Geschlossene Tankstellen anzeigen Basierend auf Daten von e-control, ohne Gewähr für die Richtigkeit.

Die laufende Preis-Runter-Garantie soll im Dezember noch verlängert werden und könnte auf Wunsch der SPÖ sogar gesetzlich verankert werden.