i Bundeskanzler Christian Stocker tourte im Sommer durch alle Bundesländer. Sabine Hertel Gespräche in 9 Bundesländern Sommer-Tour von Kanzler Stocker kostete 227.777 Euro Im Sommer reiste der Kanzler durch alle Bundesländer und diskutierte mit den Bürgern. "Heute" weiß jetzt, wie viel die Durchführung der Tour kostete. Von Nicolas Kubrak 26.11.2026, 16:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hinter Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) liegt ein turbulenter Sommer. Vom 16. Juli bis zum 25. August besuchte er im Rahmen seiner Tour unter dem Motto "Österreich im Gespräch" jedes Bundesland und stellte sich den Fragen der Bürger.

Bei jeder Veranstaltung hatten die Teilnehmer rund vier Stunden lang die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Anliegen einzubringen und mit dem Kanzler zu diskutieren. Die Tour sorgte auch für politische Aufreger – Stichwort Kinderbetreuung. In seiner Bilanz räumte Stocker zudem offen Probleme bei Migration und Integration ein.

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Über 1.400 Teilnehmer

Drei Monate nach der Abschlussveranstaltung in Linz werden nun Details zu den Kosten und zur Organisation der Tour bekannt. Wie "Heute" erfuhr, nahmen insgesamt 1.445 Bürger an den Veranstaltungen teil. Der Teilnehmerkreis wurde im Vorfeld von Meinungsforscher Peter Hajek möglichst repräsentativ zusammengestellt.

Darüber hinaus waren insgesamt 119 Medienvertreter anwesend. Moderiert wurden die Bürgergespräche von Vera Russwurm (fünf Veranstaltungen) und Arabella Kiesbauer (vier Veranstaltungen).

Gesamtkosten: 227.777 Euro

Die gesamten Durchführungskosten der Kanzler-Tour beliefen sich auf 227.777 Euro. Den größten Posten machten mit 147.377,24 Euro die unmittelbaren Veranstaltungskosten aus. Dazu zählten unter anderem Ordnungsdienst, Raummiete, Transport, Catering und Übernachtungen. Übernachtungskosten fielen allerdings nur bei vier der neun Termine an.

Moderation und Veranstaltungsvorbereitung kosteten insgesamt 59.400 Euro, die wissenschaftliche und statistische Begleitung durch Peter Hajek schlug mit 21.000 Euro zu Buche.

Zusätzlich zu den Durchführungskosten wurden aus den laufenden Budgetmitteln auch Ausgaben für eine Informationsinitiative, darunter Schaltungen in Printmedien, finanziert. Deren Höhe wurde nicht beziffert. Die gesamte Veranstaltungsreihe wurde von Mitarbeitern des Bundeskanzleramtes geplant und umgesetzt.

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Meinl-Bürgerforum kostete 354.000 Euro

Umgerechnet auf die Zahl der Teilnehmer beliefen sich die Durchführungskosten der Kanzler-Tour auf 157,63 Euro pro Person. Das Bundeskanzleramt verweist auf deutlich höhere Kosten bei anderen Bürgerbeteiligungsformaten. Die Bürgerforen zur Überarbeitung der Sicherheitsstrategie unter Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) kosteten demnach bei vier Veranstaltungen mit insgesamt 100 Teilnehmern 354.376 Euro – umgerechnet 3.543,76 Euro pro Person.

Noch höher waren die Gesamtkosten des Klimarats unter der damaligen Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Diese beliefen sich auf 2.041.447 Euro bei sechs Veranstaltungen mit insgesamt 100 Teilnehmern. Pro Person waren das 20.414,47 Euro.