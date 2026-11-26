i Insgesamt stehen mittlerweile mehr als 500 digitale Anwendungen aus der Verwaltung und der Wirtschaft zur Verfügung. APA-Images / APA / HANS KLAUS TECHT (Symbolbild) Neue Funktionen geplant Änderung bei ID Austria gilt für alle Österreicher Die Bundesregierung will die ID Austria bei heimischen Banken stärker zum Einsatz bringen. Welche Erleichterungen für Kunden geplant sind.

André Wilding Von Angela Sellner und 26.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem Handy am Bankschalter ausweisen, Vollmachten von daheim aus erteilen und persönliche Daten ohne lästigen Papierkram ändern: Geht es nach der Bundesregierung, soll all das künftig mit der ID Austria möglich sein.

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) traf am Mittwoch in Wien mit führenden Vertretern der heimischen Bankenbranche zusammen. Gemeinsam will man die Einsatzmöglichkeiten der digitalen Identität im Bankgeschäft deutlich erweitern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Die ID Austria soll nicht nur dann helfen, wenn man etwas vom Amt braucht. Sie soll auch im Alltag Zeit sparen", erklärt Pröll.

Das kannst du bereits jetzt nutzen

Bei einigen heimischen Geldinstituten ist die ID Austria schon heute in verschiedene Anwendungen eingebunden. Diese Möglichkeiten gibt es bereits:

- Kontoeröffnung: Bei der Bank Austria und der Oberbank kannst du deine Identität bei der digitalen Eröffnung eines Kontos mittels ID Austria bestätigen.

- Digitale Unterschrift: Bei mehreren Raiffeisenbanken lassen sich Bankunterlagen über Mein ELBA elektronisch unterzeichnen.

- Gesperrter Bankzugang: Kunden von Bawag und easybank können ihren Zugang wieder freischalten oder die gespeicherte Handynummer ändern.

- Bausparvertrag: Bei der s Bausparkasse ist ein digitaler Vertragsabschluss möglich.

Insgesamt stehen mittlerweile mehr als 500 digitale Anwendungen aus der Verwaltung und der Wirtschaft zur Verfügung, bei denen die ID Austria eingesetzt werden kann. Dazu zählen unter anderem FinanzOnline und MeineSV.

"Im Bankgeschäft müssen digitale Angebote vor allem zwei Dinge leisten: Sie müssen einfach sein und Sicherheit bieten. Die ID Austria unterstützt beides", sagt Michael Höllerer, Obmann der Bundessparte Bank und Versicherung sowie Generaldirektor der Raiffeisen Bank International.

Diese vier Neuerungen sind geplant

Künftig sollen nicht nur mehr Banken die bereits verfügbaren Funktionen anbieten. Auch zusätzliche Anwendungen stehen auf dem Programm:

- Ausweisen am Bankschalter: Statt eines herkömmlichen Ausweises soll künftig die ID Austria am Handy genügen. Die persönlichen Daten sollen dabei möglichst automatisch übernommen werden.

- Bankvollmacht von daheim: Du sollst einer anderen Person auf digitalem Weg eine Vollmacht für deine Bankgeschäfte erteilen und diese auch wieder widerrufen können.

- Kundendaten ändern: Die Aktualisierung persönlicher Angaben soll künftig einfacher und mit weniger Formularen möglich sein.

- Banking-App aktivieren: Wer sich erneut registrieren oder seine App wieder aktivieren muss, soll das mithilfe der ID Austria leichter erledigen können.

Noch kein konkreter Starttermin

"Mit dem Bankensektor haben wir ein beispielhaftes Modell geschaffen, wie eine ganze Branche eine gemeinsame staatliche Infrastruktur für unterschiedliche digitale Services nutzen kann", erklärt Staatssekretär Pröll.

Die Bilder des Tages i ?

Nun sollen möglichst viele heimische Geldinstitute mitmachen. Derzeit wird noch an den technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen gearbeitet. Wann Bankkunden die zusätzlichen Funktionen tatsächlich nutzen können, steht noch nicht fest.