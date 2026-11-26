i Die Unis fordern ein höheres Budget. APA-Images / Weingartner-Foto Appell an Regierung Milliarden fehlen – Unis gehen jetzt auf die Barrikaden An Österreichs Universitäten brodelt es. Das Personal fordert angesichts des geplanten Budgets Nachverhandlungen. Auch ein Streik steht im Raum. Von Heute Politik 26.11.2026, 11:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Unmut an Österreichs Universitäten wächst! Bei bundesweiten Betriebsversammlungen am Mittwoch hat das Personal der 22 öffentlichen Universitäten eine Neuverhandlung des Budgets für die Jahre 2028 bis 2030 gefordert.

Mittels Resolution wurde die Bundesregierung dazu aufgefordert, die "Unterfinanzierung" zurückzunehmen und "baldmöglichst" für ein ausreichendes Budget zu sorgen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zwei Milliarden Euro fehlen

Mitte Oktober hatten sich die Spitzen der Bundesregierung auf ein Uni-Budget von rund 16 Milliarden Euro für die kommende Leistungsvereinbarungsperiode geeinigt. Das entspricht in etwa der Summe, die den Universitäten auch in der laufenden Periode von 2025 bis 2027 zur Verfügung steht.

Die Universitätenkonferenz (uniko) hatte allerdings alleine zur Abgeltung der Inflation einen Bedarf von 18 Milliarden Euro angemeldet. Die Rektoren kündigten daraufhin massive Personaleinsparungen an.

"Da muss sich was ändern"

"Wir nehmen das so nicht zur Kenntnis, da muss sich noch etwas ändern", betonte Gerhard Wohlfahrt, Vorsitzender der Betriebsrätevorsitzendenkonferenz, am Donnerstag gegenüber der APA.

Es könne angesichts einer erwarteten Inflation von zehn Prozent in den drei Jahren ab 2028 nicht sein, dass den Universitäten real weniger Geld zur Verfügung stehe. Mit dem derzeit geplanten Budget könnten die Unis ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. So müssten entweder die Lehrangebote massiv ausgedünnt werden oder Forschungsleistungen wegfallen, die sich die Gesellschaft zu Recht von den Universitäten erwarte.

Die Bilder des Tages i ?

Streik wird vorbereitet

Trotz der bereits erfolgten Einigung innerhalb der Bundesregierung hofft Wohlfahrt weiterhin auf einen finanziellen Nachschlag. Gerade am Beispiel der Strompreisbremse zeige sich, dass auch im aktuellen Sparbudget noch Spielraum bestehe.

Ernst dürfte es im Frühjahr werden. Dann soll feststehen, wie viel Geld die einzelnen Universitäten aus dem Gesamtbudget erhalten und wie viel sie tatsächlich einsparen müssen. Sollten die Bemühungen um mehr Geld scheitern, schließt die Personalvertretung auch gewerkschaftliche Maßnahmen bis hin zum Streik nicht aus. Eine entsprechende Streikfreigabe wurde bereits beantragt, grünes Licht vom ÖGB wird noch dieser Tage erwartet.