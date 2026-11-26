i Für 2027 droht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein konzernweites Minus von 37,1 Millionen Euro. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger (Archivbild) Trotz Millionen-Minus Jetzt fix – ORF-Chef soll mehr als VdB kassieren Während der ORF tiefrote Zahlen schreibt und beim Personal sparen muss, winken der neuen Führungsetage üppige Fixgehälter. "Heute" hat die Details. Von Heute Politik 26.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Wirbel um die Top-Gagen am Küniglberg geht in die nächste Runde! Wie berichtet, tagt am Donnerstag der ORF-Stiftungsrat. Bereits im Vorfeld hatte FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler einen "Orkan" angekündigt. Nun liegen "Heute" neue Informationen zu den geplanten Gehältern der künftigen ORF-Führung vor.

Fast 400.000 € für ORF-Chef

Wie "Heute" erfuhr, soll der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig künftig ein monatliches Fixgehalt von 27.869 Euro beziehen – und das 14 Mal im Jahr. Macht insgesamt rund 390.000 Euro brutto jährlich.

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Damit würde der neue ORF-Boss sogar mehr verdienen als Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Österreichs Staatsoberhaupt kommt 2026 auf Jahresbezüge von rund 374.000 Euro. Auch die Direktoren sollen sich über üppige Gagen freuen dürfen. Für sie sind monatliche Fixgehälter von bis zu 19.300 Euro vorgesehen – macht rund 270.000 Euro im Jahr. Die Verträge sollen jeweils über fünf Jahre laufen.

Fixgehälter höher als bisher

Besonders brisant: Rechnet man die Prämien aus den bisherigen Gehältern des Generaldirektors und des Direktoriums heraus, lagen deren Fixbezüge nach "Heute"-Informationen unter den nun vorgesehenen Gagen.

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Und das ausgerechnet in Zeiten eines massiven Sparkurses. Für 2027 droht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein konzernweites Minus von 37,1 Millionen Euro.

Zündstoff bei Stiftungsratssitzung

Während Mitarbeiter um ihre Jobs bangen und auch Sendungen dem Sparstift zum Opfer fallen sollen – darunter sogar die beliebte Millionenshow –, winken der künftigen ORF-Führung also höhere Fixgehälter als bisher. Die neuen Gagen-Details dürften bei der ohnehin mit Spannung erwarteten Stiftungsratssitzung am Donnerstag für zusätzlichen Zündstoff sorgen.