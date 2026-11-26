i Armin Assinger moderiert die "Millionenshow" seit 2002. ORF Neuer ORF-Chef entscheidet Millionenshow-Aus! Letzte Hoffnung für Assinger Nur noch zehn Folgen? Für die "Millionenshow" mit Armin Assinger ist das letzte Wort womöglich noch nicht gesprochen. Von Heute Entertainment 26.11.2026, 11:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schock sitzt bei vielen Fans tief: Laut "Krone" sollen von der "Millionenshow" nur noch zehn Folgen kommen, danach wäre nach mehr als 25 Jahren Schluss. Doch ganz so fix, wie es klingt, ist das Aus offenbar noch nicht. Der ORF hat das Ende bisher nicht bestätigt.

Den Beschluss, die Quizshow aus Kostengründen nicht weiterzuführen, soll laut Medienberichten noch die scheidende Geschäftsführung um Generaldirektorin Ingrid Thurnher gefasst haben. Ab Jänner übernimmt allerdings Clemens Pig das Ruder am Küniglberg. Ob er der Empfehlung folgt, ist offen.

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"Abwarten und Kaffee trinken"

Genau darauf setzt auch Moderator Armin Assinger (62). "Noch ist nichts Endgültiges entschieden. Schauen wir mal, was passieren wird", sagte er Mitte November bei der Aufzeichnung der "Promi-Millionenshow" in Köln. Und er gab sich gelassen: "Mir ist sowieso klar, dass irgendwas irgendwann einmal vorbei ist."

Schon im Sommer hatte der Kärntner im Interview mit der "Kleinen Zeitung" Entwarnung für 2027 gegeben. "2027 läuft es auf jeden Fall noch weiter, weil wir heuer vier Aufzeichnungen ins nächste Jahr gezogen haben." Für die Zeit danach meinte er damals: "Man kann ja nicht mehr tun als abwarten und Kaffee trinken in diesem Fall."

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Ein Ende fände er trotzdem schade: "Dann hätte der ORF gar kein eigenes Quiz mehr." Die Quizshows "Q1" und "Smart 10" hat der Sender bereits gestrichen.

Gegen die "Millionenshow" spricht vor allem der Preis. Produziert wird in einem Studio bei Köln, eine Aufzeichnung soll rund 200.000 Euro kosten. Am Donnerstag befasst sich der ORF-Stiftungsrat mit dem Budget für 2027, das ein Minus von 37,1 Millionen Euro vorsieht.