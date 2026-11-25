i Armin Assinger leitet die Millionenshow seit vielen Jahren ORF Screenshot Aus nach 27 Jahren ORF stampft "Millionenshow" mit Armin Assinger ein Nach mehr als einem Vierteljahrhundert droht der "Millionenshow" das Aus. Laut Insidern sollen nur noch zehn Folgen kommen. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 18:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für Quiz-Fans: Der ORF-Klassiker "Die Millionenshow" könnte nach mehr als einem Vierteljahrhundert vor dem endgültigen Aus stehen. Wie die "Krone" unter Berufung auf Insider berichtet, sollen nur noch zehn Ausgaben mit Moderator Armin Assinger (62) geplant sein. Eine offizielle Bestätigung des Senders liegt bislang allerdings nicht vor.

Die Geschichte der Sendung reicht bis ins Jahr 2000 zurück. Damals startete Rainhard Fendrich das Quizformat, anschließend übernahm Barbara Stöckl. Seit 2002 ist Ex-Skirennläufer Armin Assinger das Gesicht der "Millionenshow" – und für viele ORF-Zuschauer längst nicht mehr wegzudenken.

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Produktion kostet Millionen

An mangelndem Publikumsinteresse dürfte es nicht liegen: Die jüngste Promi-Ausgabe kam laut Bericht auf durchschnittlich 506.000 Zuseher. Dennoch scheint die Zukunft der Sendung angesichts der ORF-Sparpläne zunehmend ungewiss.

Ein wesentlicher Faktor sind offenbar die Kosten. Eine Aufzeichnung in Köln soll laut Bericht rund 200.000 Euro kosten. Über das Jahr gerechnet schlägt das Quiz demnach mit etwa fünf Millionen Euro zu Buche.

Der ORF steht unter erheblichem finanziellem Druck. Sein Finanzplan für 2027 sieht für den Gesamtkonzern ein Minus von 37,1 Millionen Euro vor. Am Donnerstag (26. November) soll sich der ORF-Stiftungsrat mit dem Budget befassen.

Promi-Millionenshow für "Licht ins Dunkel" i ?

ORF hat Ende bisher nicht bestätigt

Schon im Sommer hatte der ORF Spekulationen über das Ende der "Millionenshow" zurückgewiesen und erklärt, dass das Format auch nach 2026 zu sehen sein werde. Zuletzt galt die Finanzierung bis Sommer 2027 als gesichert.

Assinger selbst hatte sich Mitte November noch zurückhaltend gezeigt. "Noch ist nichts Endgültiges entschieden. Schauen wir mal, was passieren wird", sagte er damals zu den Gerüchten.

Ob die nun kolportierten zehn Folgen tatsächlich die letzten sein werden, bleibt bis zu einer offiziellen Entscheidung offen.