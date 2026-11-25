i Leon Windscheid gewann 2015 die Million bei Günther Jauchs "Wer wird Millionär?". Archivbild imago/STAR-MEDIA Feierte Reichtum beim Mäcci Plötzlich Millionär: "Habe alles gegessen, was ging" Leon Windscheid gewann bei Jauch eine Million Euro. Danach stand er mit 150 Euro Fahrtgeld auf einem Parkplatz – und feierte bei McDonald’s. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 21:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Million Euro gewonnen – und anschließend erst einmal Burger statt Champagner! Leon Windscheid (37) erinnert sich an seinen großen Triumph bei Günther Jauchs (70) Quizshow "Wer wird Millionär?" im Jahr 2015. Was danach passierte, hatte allerdings wenig mit dem glamourösen Leben eines frischgebackenen Millionärs zu tun.

Im Gespräch mit Kevin Kühnert (37) im Format "Missverstehen Sie mich richtig" verrät der Psychologe nun, wie ungewöhnlich die Stunden nach seinem großen Gewinn tatsächlich abliefen.

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Nach dem Jubel kam das Klemmbrett

Als Windscheid die Millionenfrage richtig beantwortete, brach im Studio großer Jubel aus. Der Kandidat war so überwältigt, dass er Moderator Günther Jauch kurzerhand hochhob.

Doch die Euphorie war schnell vorbei. Kaum war die Sendung beendet, musste Windscheid seine Bankverbindung auf einem Klemmbrett eintragen. Dabei wurde er eindringlich gewarnt, ja keinen Fehler bei der IBAN zu machen.

Dann war Schluss mit der großen Show. Wie die "Bild" berichtet, erhielt der Gewinner noch 150 Euro Fahrtkostenerstattung und stand gegen 23 Uhr auf dem Parkplatz des RTL-Studios in Köln. Die Million war zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf seinem Konto.

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150 Euro bei McDonald’s ausgegeben

Statt in einem Nobelrestaurant zu feiern, fuhr Windscheid mit seiner Begleitung zu McDonald’s. Dort gab er die kompletten 150 Euro Fahrtgeld aus. "Ich habe alles an Burgern und Shakes und Drinks gegessen, was ging", erzählt der heute 37-Jährige.

Am nächsten Morgen saß der frischgebackene Millionär wieder in seiner Wohngemeinschaft. So richtig begreifen konnte er seinen Gewinn noch immer nicht. Immerhin hatte sich an seinem Alltag zunächst kaum etwas verändert.

Million landete plötzlich auf dem Konto

Auch auf das Preisgeld musste Windscheid warten. RTL hatte ihm angekündigt, dass die Überweisung mehrere Monate dauern könnte.

Irgendwann war es dann tatsächlich so weit: Auf seinem Konto erschien plötzlich eine Überweisung über eine Million Euro von der "RTL GmbH". Ohne Fernsehkameras, ohne Publikum und ohne Günther Jauch.

Für Windscheid ist der Kontrast zwischen dem spektakulären TV-Triumph und der nüchternen Überweisung bis heute kaum zu fassen. Sein Fazit: "Es ist bis heute völlig absurd."