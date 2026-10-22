i Ingrid Thurnher muss einen strengen Sparplan verkünden. Helmut Graf "Publikum wird es spüren" Knallharte ORF-Sparpläne in Mitarbeiterinfo enthüllt Der ORF muss mit 93 Millionen Euro weniger zurechtkommen – und deswegen ein hartes Sparprogramm fahren. Nun wurden erste Details bekannt. Von Newsdesk Heute 22.10.2026, 15:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ich habe von Anfang an gesagt: Diese Kürzungen werden den ORF in seinen Grundfesten erschüttern, und ja: Das Publikum wird es spüren."

Diese drastischen Worte wählt ORF-Chefin Ingrid Thurnher in einer Information, die am Donnerstag an alle Mitarbeiter am Küniglberg ausgeschickt wurde. Darin werden auch weitere, konkrete Sparmaßnahmen genannt. Wie berichtet, wird der ORF fortan 93 Millionen Euro pro Jahr weniger zur Verfügung haben.

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Nulllohnrunden, Abteilungen gestrichen

Einer der ersten Posten, der dem zum Opfer fallen wird, ist die Marketingtochter OMC. 20 Stellen werden gestrichen, die Abteilung "ORF-Stars" eingestellt, auch den ORF-Shop mit Fanartikeln, DVDs und Co. wird es nicht mehr geben. Ganz allgemein wird auch die Zahl der Führungskräfte und Hauptabteilungen reduziert.

In den übrigens Bereichen werde es gleichermaßen zu "strengen Einsparungsvorgaben" kommen. "Die Zahlungen an die Pensionskassen werden ausgesetzt, bei Mehrdienstleistungen und Pauschalen müssen ganz harte Grenzen gesetzt werden, alle Zusatzzahlungen werden strikt evaluiert", so Thurnher.

Bei den Gehältern werden Nulllohnrunden in den Raum gestellt. Und es werde wohl zu weiteren Job-Streichungen kommen. Das genaue Budget soll dann am 26. November vom Stiftungsrat beschlossen werden.