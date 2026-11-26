i Staatssekretär Sepp Schellhorn (Neos) stellt bisherige Bilanz der Regierungsarbeit gegen den Bürokratie-Dschungel vor: "Ist in Schwung gekommen." Denise Auer Strom, Zeugnisse, Amtswege Schellhorn räumt auf: 393 Bürokratie-Hürden abgeschafft Weniger Bürokratie für Menschen und Unternehmen – Neos-Staatssekretär Schellhorn zieht Bilanz: 393 statt angekündigter 113 Maßnahmen umgesetzt. Von Angela Sellner 26.11.2026, 10:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor knapp einem Jahr präsentierte die Bundesregierung ein Entbürokratisierungspaket mit 113 Maßnahmen. Seither gab's immer wieder Kritik und internen Zoff, dass erst ein Bruchteil davon umgesetzt sei.

"Still und heimlich" dürfte die Regierung aber einen Turbo eingelegt und weit über dieses Paket hinausgehend kräftig daran gearbeitet haben, den Bürokratie-Dschungel zu lichten. Denn tatsächlich sind laut der von Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn am Donnerstag präsentierten Bilanz bereits 393 Entbürokratisierungsmaßnahmen umgesetzt. Die Zahl hat sich damit von der ursprünglichen Ankündigung mehr als verdreifacht.

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"Wie bei einer Dampflok mussten wir zunächst den Kessel anheizen, um die Entbürokratisierungsarbeit der Bundesregierung ins Rollen zu bringen. Seither haben wir gemeinsam ordentlich an Tempo zugelegt", sagt Schellhorn.

Jede 5. Maßnahme aus Bevölkerung

Weniger Meldepflichten, einfachere Genehmigungen, kürzere Amtswege und digitale statt analoger Verfahren: Schellhorn will Österreich vom Papierkram befreien, Menschen und Unternehmen Zeit sparen – und den Alltag schlicht einfacher machen.

Auch die Bevölkerung hat kräftig mitgemischt. Insgesamt 5.296 Vorschläge gingen bis 23. November bei der Servicestelle für Entbürokratisierung (SEDA) ein. Davon kamen 3.571 von Bürgern und 1.168 von Unternehmen.

Rund 71 der 393 bereits verwirklichten Maßnahmen gehen direkt und unverändert auf solche Vorschläge zurück. Damit kommt fast jede fünfte Bürokratie-Erleichterung aus der Bevölkerung. Dazu zählen etwa die Möglichkeit, Strom auf rein vertraglicher Grundlage mit Nachbarn zu teilen oder die digitale Ausstellung und Wiederbeschaffung von Schulzeugnissen. Oder: Gerichtliche Erwachsenenvertretungen müssen erst nach spätestens fünf statt drei Jahren überprüft werden.

Eine Übersicht der 393 umgesetzten Entbürokratisierungsmaßnahmen findet sich auf der Website des Außenministeriums.

20 Milliarden mehr für die Wirtschaft

Für Schellhorn ist der Bürokratieabbau auch ein Wachstumsprogramm für die Wirtschaft. Laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria könnte Österreichs jährliche Wirtschaftsleistung im Jahr 2032 um rund 20 Milliarden Euro höher liegen, würde man das Regulierungsniveau auf jenes der Niederlande senken.

Schellhorn findet angesichts der wirtschaftlichen Lage deutliche Worte: "Mich sorgen nicht nur jene Unternehmen, die Österreich verlassen, sondern vor allem jene Investitionen, die aufgrund unserer Bürokratie gar nicht erst getätigt werden."

„Die günstigste Bürokratie ist jene, die gar nicht erst entsteht.“ Sepp Schellhorn Entbürokratisierungs-Staatssekretär (Neos)

Bürokratie-Prävention

Neben dem Ausmisten bestehender Bürokratie setzt Schellhorn auf das Verhindern neuer Belastungen. Dafür gibt's sozusagen eine Beweislastumkehr: Wer neue bürokratische Hürden errichten oder bestehende Vorschriften behalten will, soll künftig begründen müssen, warum diese notwendig sind.

"Die günstigste Bürokratie ist jene, die gar nicht erst entsteht", so Schellhorn. Geht es nach ihm, sei die Abschaffung überflüssiger Vorschriften ebenso selbstverständlich als politische Leistung anzuerkennen wie die Schaffung neuer Gesetze und Programme.

Ansage an Landeshauptleute

Auch bei den Bundesländern ortet der pinke Staatssekretär viel Potenzial. Die Landeshauptleute hätten jetzt "die einmalige Chance, als große Reformhelden in die österreichische Geschichte einzugehen".

"Wie sollen sich unsere Unternehmen im globalen Wettbewerb behaupten, wenn wir nicht einmal innerhalb Österreichs einheitliche Rahmenbedingungen schaffen?", fragt Schellhorn. Und: "Wir sollten weniger darüber sprechen, wer eine Kompetenz verliert, und viel mehr darüber, was die Menschen dadurch gewinnen.“

EU-Initiative

Auch auf EU-Ebene will Schellhorn das Tempo erhöhen. Im ersten Halbjahr 2027 soll in Österreich das nächste hochrangige Treffen der von ihm angestoßenen europäischen Entbürokratisierungs-Allianz stattfinden. Ziel ist unter anderem ein gemeinsames Bürokratie-Frühwarnsystem.