i Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) begrüßt beim Sondergipfel in Brüssel EU-Chefin Ursula von der Leyen. BKA/Paul Gruber Kanzler bei EU-Sondergipfel "Überall sparen": Stocker pocht in Brüssel auf Kürzung Beim EU-Sondergipfel drängt Stocker auf radikales Kappen der Brüssel-Milliarden. Eine Einigung der 27 Staaten wird frühestens im Dezember erwartet. Von Angela Sellner 26.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Österreich sparen muss, dann auch die EU! Mit einer klaren Ansage ging Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in den EU-Sondergipfel in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs kommen am 26. und 27. November zusammen, auf der Agenda stehen vor allem das umstrittene EU-Budget für die Jahre 2028 bis 2034 sowie die Ukraine-Hilfe.

Der bisher vorgelegte Budgetvorschlag geht für Stocker trotz zuletzt vorgenommener Kürzungen nicht weit genug. "Es ist klar, dass das Volumen nach wie vor zu hoch ist", stellte er die österreichische Position klar.

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„Wenn überall gespart werden muss, dann gilt das auch für die Europäische Union.“ Christian Stocker Bundeskanzler (ÖVP)

Wir sind Nettozahler

Österreich zahlt mehr in die EU hinein als es herausbekommt, gehört also zu den Nettozahlern. Unsere Brutto-Beiträge bewegen sich zwischen drei und vier Milliarden Euro im Jahr. Zurückgeflossen sind aus dem regulären EU-Haushalt in den letzten Jahren stets um die zwei Milliarden oder etwas mehr.

Zwei Punkte sind für Österreich besonders wichtig: Bei der Landwirtschaft soll nicht gespart werden, und auch am heimischen Beitragsrabatt will Stocker festhalten. Dieser sei "eine Frage des gerechten und fairen Ausgleichs".

Kanzler Stocker mit seinem deutschen Amtskollegen Friedrich Merz – auch dieser zählt zur Gruppe der "Sparsamen", die das EU-Budget deutlich kappen wollen. BKA/Paul Gruber

Keine Ausnahmen bei Ukraine

Auch bei der Finanzierung der Ukraine zieht der Kanzler eine klare Linie. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte mit dem Vorstoß, die Ukraine-Hilfen an die EU-Budgetverhandlungen zu koppeln, für Aufregung gesorgt.

"Es geht hier um Solidarität. Das ist keine Einbahnstraße", betonte Stocker. Dass einzelne Länder wie im Vorjahr beim 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine ausgenommen werden, will er künftig nicht mehr akzeptieren. "Das kann in Zukunft kein Weg mehr sein", plädiert er für eine Lösung der 27.

Einigung "nicht leicht"

Es werde "nicht leicht" sein, in allen Fragen zu einer Einigung zu kommen. "Aber wenn 27 Mitgliedstaaten an einem Tisch sitzen, ist es naturgemäß schwierig und aufwendig, eine Einigung zu finden. Wir haben es bis jetzt immer geschafft, wir werden es auch jetzt schaffen", gab sich Stocker überzeugt.

Für den November-Gipfel ist jedoch aufgrund weit auseinanderliegender Positionen mit keiner Einigung zu rechnen. Trotzdem ist das Treffen für Stocker keine Zeitverschwendung, "weil wir uns darüber unterhalten müssen, was vorgelegt wurde".

Neue Steuer vom Tisch

Einen Erfolg sieht Stocker bereits: Die ursprünglich angedachte EU-Unternehmensabgabe CORE ist im neuen Budget-Vorschlag, den EU-Ratspräsident Antonio Costa am vergangenen Samstag vorgelegt hatte, nicht mehr enthalten.

Die Bilder des Tages i ?

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte sich dafür starkgemacht und damit in Österreich für Unmut gesorgt.

Aus Sicht des Kanzlers hätte die Abgabe die Wettbewerbsfähigkeit der EU gefährdet. Dass sie nun vom Tisch ist, sei ein Fortschritt.