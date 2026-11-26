i Innenminister Gerhard Karner reiste am Donnerstag in die Slowakei. BMI "Massiv aufgerüstet" Karner macht an Ukraine-Grenze harte Migrations-Ansage Am Donnerstag besuchte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die slowakisch-ukrainische Grenze. Im Fokus standen Grenzschutz und illegale Migration. Von Nicolas Kubrak 26.11.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachdem sich bereits Bundeskanzler Christian Stocker mit den Regierungschefs der Visegrád-Staaten (Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn) Anfang der Woche in Bratislava getroffen hatte, reiste am Donnerstag auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in die Slowakei.

Auf Einladung seines slowakischen Amtskollegen Matúš Šutaj Eštok nahm Karner am Innenminister-Treffen in Košice teil.

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Illegale Migration weiter zurückdrängen

Am Programm stand u.a. ein Lokalaugenschein an der slowakisch-ukrainischen Grenze. Die Slowakei sichert ihre Grenze zur Ukraine mit hochprofessionellen Spezialeinheiten und modernster Technik. Karner betonte dabei die Bedeutung eines funktionierenden EU-Außengrenzschutzes.

"Ein dichter und funktionierender EU-Außengrenzschutz ist wesentliche Voraussetzung für ein weiteres Zurückdrängen der illegalen Migration und für mehr Sicherheit. Auch die Slowakei hat hier investiert und massiv aufgerüstet", erklärte der VP-Minister.

Schulen und Spitäler im Fokus

Im Mittelpunkt des Innenminister-Treffens standen zudem die Erweiterung der polizeilichen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, die gemeinsame Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und das Zurückdrängen illegaler Migration. Aus Sicht des Innenministers würden all diese Maßnahmen dazu beitragen, dass Europa "Herr im eigenen Haus" sei.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt aus österreichischer Sicht auf dem Schutz sensibler Einrichtungen wie Schulen, Gesundheitseinrichtungen, Verkehrsknotenpunkten und Einkaufszentren. Auch Österreichs Drohnenschutzstrategie war Thema bei dem Treffen. Neben dem Einsatz eigener Drohnen geht es dabei um die Abwehr feindlicher Fluggeräte und den Schutz kritischer Infrastruktur.

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Kampf gegen Drogen- und Arzneimittelhandel

Thematisiert wurde darüber hinaus der Ausbau der polizeilichen Zusammenarbeit im Kampf gegen Drogen- und Arzneimittelhandel. Österreich setzt dabei auf einen raschen Informationsaustausch und die Überwachung von Transportwegen.

Auch der illegale Online-Handel mit Anabolika und Peptiden soll stärker ins Visier genommen werden. Dazu ist eine engere Zusammenarbeit zwischen Polizei, Zoll, Arzneimittelbehörden und Postdienstleistern geplant.