i Salzburg SPÖ-Landesgeschäftsführer Gerald Forcher geriet in Kritik. APA-Images / APA / BARBARA GINDL Aufarbeitung eingeleitet Erst Jubel, dann Blamage – SPÖ-Panne bei Umfrage Zahlen-Panne bei der Salzburger SPÖ: Bei einer Umfrage waren die Roten plötzlich auf Platz zwei. Später folgte die Korrektur. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 14:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwochnachmittag sorgte eine von der Salzburger SPÖ präsentierte Umfrage für Wirbel. Nicht nur, weil sie einen Machtwechsel zugunsten der FPÖ in dem Bundesland vorhersagte, sondern auch da die Sozialdemokraten darin auch die ÖVP überholten. So kamen die Freiheitlichen auf 39,3 Prozent, gefolgt von der SPÖ (18,6 Prozent) und der ÖVP (15,7 Prozent).

Dann kam jedoch der Zwischenruf vom Linzer Market-Institut, bei dem die Roten die Umfrage in Auftrag gegeben hatten. In einer Aussendung wurde klargestellt, dass die SPÖ offenbar die Rohdaten der Befragung übernommen hatte, ohne weitere Gewichtungsfaktoren zu berücksichtigen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

SPÖ doch nur auf Platz drei

Demnach seien bei der Auswertung schwerwiegende methodische Fehler passiert. Unter anderem müsse das Wahlverhalten bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2023 berücksichtigt werden. Market-Institutsvorstand David Pfarrhofer erklärte gegenüber der "Krone", dass dem Institut so etwas "in 30 Jahren noch nicht passiert" sei.

Blickt man auf die korrigierte Sonntagsfrage, ergibt sich ein anderes Bild. Immerhin der Machtwechsel entsprach der Wahrheit. Laut der Umfrage kam die FPÖ auf 31 Prozent, während die ÖVP bei 22 Prozent lag. Die Sozialdemokraten schafften es allerdings nur auf 17 Prozent und lagen damit sogar unter dem historisch schlechtesten Landtagswahlergebnis von 2023 (17,9 Prozent).

Die Bilder des Tages i ?

Keine personellen Konsequenzen

Die Umfragen-Panne sorgte für Kritik am roten Landesparteigeschäftsführer Gerald Forcher. Wie "ORF Salzburg" berichtet, wollten die Sozialdemokraten den Vorfall aufarbeiten. Dazu wurden am Donnerstagvormittag im Rahmen einer Parteivorstandssitzung Gespräche geführt. Personelle Konsequenzen sollen allerdings vorerst nicht folgen.

Laut dem Bischofshofener Bürgermeister Hans-Jörg Obinger (SPÖ) könne man sich nur den Vorwurf machen, dass man nicht auf die Rohdaten aufmerksam gemacht habe. Verändert oder gar manipuliert habe man allerdings nichts. Der Bürgermeister sehe die Lage daher relativ entspannt.