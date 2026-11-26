i Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Verbund-Photovoltaikanlage in Seseña. HBF/Peter Lechner Energie-Offensive VdB im Solarpark – Österreich setzt auf spanische Sonne Bundespräsident Van der Bellen will die Beziehungen zu Spanien stärken. Im Fokus des Staatsbesuchs stehen Wirtschaft, Energie und Tourismus. Von Heute Politik 26.11.2026, 19:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von historischen Verbindungen im Madrider Prado bis hin zur modernen Stromerzeugung in einem spanischen Solarpark: Der Staatsbesuch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Spanien steht ganz im Zeichen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern.

Begleitet wird das Staatsoberhaupt von Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Auf dem Programm stehen neben kulturellen Terminen auch Gespräche mit Wirtschaftsvertretern sowie die Besichtigung einer Photovoltaikanlage des österreichischen Energiekonzerns Verbund.

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BILDER: Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Spanien i ?

Rund 200 heimische Niederlassungen in Spanien

Für Österreich ist Spanien ein bedeutender Wirtschaftspartner. Im vergangenen Jahr erreichte der Warenhandel zwischen den beiden Ländern ein Volumen von rund 6,5 Milliarden Euro. Heimische Unternehmen exportierten Waren im Wert von rund 3,28 Milliarden Euro nach Spanien.

Mittlerweile gibt es rund 200 österreichische Unternehmensniederlassungen auf dem spanischen Markt. Der Bestand heimischer Direktinvestitionen belief sich 2024 auf knapp drei Milliarden Euro.

Bei einem österreichisch-spanischen Wirtschaftstreffen sollen nun weitere Möglichkeiten für Investitionen und gemeinsame Projekte ausgelotet werden. Besonders großes Potenzial wird in den Bereichen erneuerbare Energien, Infrastruktur, Digitalisierung und Industrietechnologien gesehen.

Österreich investiert in spanische Sonnenenergie

Wie eine solche Zusammenarbeit aussehen kann, zeigt ein Besuch der österreichischen Delegation am Donnerstag südlich von Madrid. In Seseña betreibt der heimische Energiekonzern Verbund die Photovoltaikanlage La Colina mit einer Leistung von rund 25 Megawattpeak.

Bereits seit 2021 engagiert sich das Unternehmen in Spanien im Bereich der Wind- und Solarenergie. Bei weiteren Photovoltaikprojekten mit einer Gesamtleistung von rund 1,1 Gigawatt wurden bereits Bauarbeiten oder vorbereitende Maßnahmen aufgenommen.

Darüber hinaus arbeitet der Konzern mit spanischen Partnern bei Speichertechnologien und Pumpspeicherprojekten zusammen.

"Spanische Sonne, österreichisches Know-how - so sieht europäische Energiezusammenarbeit in der Praxis aus. In Seseña zeigt VERBUND, wie österreichische Investitionen und technologische Kompetenz zur erneuerbaren Stromerzeugung in Spanien beitragen. Für die europäische Wettbewerbsfähigkeit brauchen wir aber nicht nur mehr erneuerbare Energie, sondern auch leistungsfähige Netze, Speicher und verlässliche Investitionsbedingungen. Denn die Energiewende muss gleichzeitig Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und wirtschaftliche Stärke gewährleisten", so Zehetner.

Van der Bellen sieht wirtschaftliche Chance

Auch Van der Bellen unterstrich auf Social Media die Bedeutung der Energiewende für heimische Unternehmen. "Klimaschutz bedeutet nicht nur, unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Klimaschutz ist auch eine wirtschaftliche Chance. Unsere Unternehmen wissen das und erkunden aktiv neue zusätzliche Wege."

Angesichts der Veränderungen im Energiesektor sieht das Staatsoberhaupt auch Europa gefordert. "Die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen und verbrauchen, unterliegt einem grundlegenden Wandel. Europa muss auf diese Veränderungen reagieren."

Neben wirtschaftlichen Interessen spielen auch die historischen und kulturellen Beziehungen eine wichtige Rolle bei dem Staatsbesuch.

Gemeinsam mit dem spanischen Königspaar Felipe VI. und Letizia steht für Van der Bellen ein Besuch der Sonderausstellung "Mariana de Austria" im Madrider Museo del Prado auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht die österreichische Erzherzogin, die im 17. Jahrhundert zunächst Königin und später Regentin Spaniens war.

Über eine Million Nächtigungen spanischer Gäste

Wie eng die beiden Länder heute miteinander verbunden sind, zeigen auch die Tourismuszahlen: Rund 428.000 spanische Gäste besuchten Österreich im Jahr 2025 und sorgten für insgesamt 1.058.767 Nächtigungen. Das entspricht einem Zuwachs von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders beliebt war Wien mit rund 659.000 Nächtigungen spanischer Urlauber. Umgekehrt zog es im vergangenen Jahr rund 1,18 Millionen österreichische Urlaubsgäste nach Spanien. Ihre touristischen Ausgaben beliefen sich auf rund 1,5 Milliarden Euro.

Die Bilder des Tages i ?

"Kultur erzählt unsere gemeinsame Geschichte, Tourismus hält diese Verbindung lebendig. Mehr als eine Million Nächtigungen spanischer Gäste zeigen, wie attraktiv Österreich als Reiseland ist. Gleichzeitig ist Spanien für viele Österreicherinnen und Österreicher ein beliebtes Urlaubsziel. Dieser Austausch schafft nicht nur Wertschöpfung in Hotels, Gastronomie und Regionen, sondern bringt vor allem die Menschen unserer Länder näher zusammen", erklärt Zehetner.