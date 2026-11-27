i Künstliche Intelligenz wie ChatGPT verspricht, die Schnäppchensuche deutlich zu erleichtern. REUTERS Tipps für Schnäppchenjäger Black Friday: Wie die KI bei der Schnäppchenjagd hilft Mit künstlicher Intelligenz wie ChatGPT findest du schneller passende Angebote und erkennst unseriöse Shops. Das musst du wissen. Von Team Wirtschaft 27.11.2026, 08:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Black Friday ist für viele die beste Gelegenheit, um bei Rabatten und Sonderangeboten zuzuschlagen. Doch im Dschungel der Aktionen und Online-Shops kann man rasch den Überblick verlieren.

Künstliche Intelligenz wie ChatGPT verspricht, die Schnäppchensuche deutlich zu erleichtern.

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Der Ursprung des Black Friday liegt in den USA und fällt immer auf den Freitag nach Thanksgiving – heuer ist das der 27. November.

Viele Händler starten ihre Aktionen mittlerweile schon Tage oder Wochen vorher, bei manchen wird der Black Friday sogar zur ganzen Rabattwoche. Händler nutzen diesen Tag inzwischen traditionell, um das Weihnachtsgeschäft mit Rabatten anzukurbeln.

Wer gezielt nach Produkten sucht, kann ChatGPT konkrete Wünsche nennen: Je genauer die Angaben zu Preis, Ausstattung oder Marke, desto besser. Die KI schlägt dann passende Modelle vor, vergleicht diese und erklärt Vor- und Nachteile.

Auch bei der Auswertung von Bewertungen hilft ChatGPT, indem es häufige Kritikpunkte und positive Eigenschaften zusammenfasst. Hast du ein bestimmtes Produkt im Auge, kannst du mithilfe der KI auch nach günstigeren Angeboten oder aktuellen Rabattcodes suchen.

So erkennst du unseriöse Shops

Gerade am Black Friday tauchen vermehrt unbekannte Online-Shops mit auffällig niedrigen Preisen auf. Betrüger nutzen mittlerweile selbst KI, um täuschend echte Webseiten zu erstellen.

Das Europäische Verbraucherzentrum empfiehlt laut ZDF, Adressen von unbekannten Shops durch eine KI prüfen zu lassen – etwa auf Impressum, Rücksendeadresse und Hinweise auf Dropshipping. Eine Garantie bietet das zwar nicht, aber eine zusätzliche Kontrolle von Bewertungen und des Impressums ist ratsam.

Auch der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentrale kann unterstützen.

Nicht blind auf die KI verlassen

Künstliche Intelligenz kann Fehler machen oder Informationen übersehen. Deshalb solltest du Preise und Produktdaten immer direkt beim Händler prüfen und Preisvergleichsportale nutzen.

Auch bei Bewertungen ist Vorsicht geboten: KI-Texte können echte Erfahrungen nicht ersetzen.

Die Bilder des Tages i ?

Wie viel sparst du wirklich?

Die großen Rabattversprechen klingen verlockend, doch die Ersparnisse sind oft kleiner als gedacht. Laut einer Preisstudie von idealo waren am Black Friday 2025 zwar 79 Prozent der untersuchten Produkte günstiger als im Oktober, im Schnitt aber nur um acht Prozent. Oft sind Produkte auch an anderen Tagen im November günstiger.

Wer sparen will, sollte Preise frühzeitig beobachten und sich nicht von großen Prozentsätzen unter Druck setzen lassen.