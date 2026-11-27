i René Benko erschien persönlich am Oberlandesgericht Innsbruck. APA-Images / EXPA / Johann Groder Sechs Monate unbedingt Golduhren versteckt – Benko kassiert nächste Haftstrafe Im Golduhren-Verfahren gegen René Benko steht nun das Strafmaß fest. Das Oberlandesgericht verhängte sechs Monate unbedingte Zusatzfreiheitsstrafe. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erneut musste René Benko am Freitag vor Gericht erscheinen. Der ehemalige Immobilienunternehmer, der sich derzeit im elektronisch überwachten Hausarrest befindet, nahm am Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) persönlich das Urteil über seine Strafhöhe entgegen.

Nachdem der Schuldspruch wegen betrügerischer Krida bereits vor drei Monaten vom Obersten Gerichtshof (OGH) bestätigt worden war, fiel nun auch die Entscheidung über das Strafmaß: Benko erhielt eine unbedingte Zusatzfreiheitsstrafe von sechs Monaten.

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Bilder: Nächster Schuldspruch für René Benko – Zwei Jahre Zusatzstrafe i ?

Luxusuhren in Tresor versteckt

Ausgangspunkt des Verfahrens waren wertvolle Uhren und Manschettenknöpfe, die in einem Tresor im Haus von Verwandten seiner Ehefrau aufbewahrt worden waren. Nach Ansicht des Gerichts sollten die Wertgegenstände auf diese Weise dem Zugriff der Masseverwalter entzogen werden.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bezifferte den entstandenen Schaden in ihrer Anklageschrift mit insgesamt 98.950 Euro. Der Schuldspruch gegen Benko betraf allerdings nur einen Teil der Luxusuhren und Schmuckstücke. Seine ebenfalls angeklagte Ehefrau Nathalie wurde freigesprochen.

OGH bestätigte Schuldspruch

Bereits vor einem Jahr war Benko in der Golduhren-Causa wegen betrügerischer Krida verurteilt worden. Nach einer Nichtigkeitsbeschwerde befasste sich der Oberste Gerichtshof mit dem Fall und bestätigte vor drei Monaten den Schuldspruch. Am Freitag wurde schließlich am OLG Innsbruck über die Strafhöhe entschieden.

Weitere Urteile noch nicht rechtskräftig

Erst zuletzt war Benko in einem anderen Verfahren in erster Instanz wegen Betrugs schuldig gesprochen worden. Dabei ging es um den Vorwurf, die Familienstiftung seines einstigen Freundes und Geschäftspartners Hans Peter Haselsteiner um fünf Millionen Euro geschädigt zu haben.

In einem weiteren Verfahren rund um ein luxuriöses Jagdgewehr hatte es hingegen einen Freispruch für den ehemaligen Immobilienunternehmer gegeben.

Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Sowohl die Verteidigung als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) haben Berufung angemeldet.