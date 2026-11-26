i Die Österreicher schnallen zu Weihnachten den Gürtel enger. istock Budget für Geschenke sinkt So viel Geld ist Österreichern Weihnachten heuer wert Die Österreicher schnallen zu Weihnachten den Gürtel enger. Laut einer aktuellen Umfrage wollen sie heuer weniger Geld für Geschenke ausgeben. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 21:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die hohen Preise machen sich heuer auch beim Geschenkekauf bemerkbar. Einer aktuellen IMAS-Umfrage zufolge wollen die Österreicher zu Weihnachten im Schnitt um 52 Euro weniger ausgeben als noch 2025. Das geplante Einkaufsbudget ist von 462 auf 410 Euro gesunken.

Bei 57 Prozent der Befragten wirkt sich die Teuerung negativ auf die Ausgabebereitschaft aus. Trotzdem gehen die Menschen so gerne auf Geschenkejagd wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2014. Mittlerweile bereiten die Besorgungen 58 Prozent Freude, nur 13 Prozent sehen darin eine Belastung.

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So viel Geld geben die Österreicher aus

Während sieben Prozent höchstens 100 Euro für ihre Weihnachtseinkäufe aufwenden wollen, planen 16 Prozent mit 100 bis 199 Euro. Weitere 15 Prozent rechnen mit Ausgaben zwischen 200 und 299 Euro. Bei 18 Prozent liegt das Budget zwischen 500 und 999 Euro. Fünf Prozent wollen überhaupt keine Geschenke kaufen.

Wie viel ausgegeben wird, hängt auch von den finanziellen Verhältnissen, dem Alter, dem Familienstand und dem Bildungsabschluss ab.

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Frauen haben mehr Spaß beim Geschenkekauf

Während 44 Prozent bereits ein bis drei Monate vor Weihnachten mit den Besorgungen beginnen, warten 31 Prozent damit bis frühestens drei Wochen vor dem Fest.

Vor allem Frauen (64 Prozent) und Menschen zwischen 16 und 34 Jahren (63 Prozent) gehen gerne auf Weihnachtseinkauf. Bei Männern liegt der Anteil bei 52 Prozent, in den älteren Altersgruppen bei 56 beziehungsweise 57 Prozent.

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt einen deutlichen Wandel: 2014 hatten lediglich 42 Prozent Spaß an den Weihnachtseinkäufen, für 33 Prozent waren sie eine Belastung. Seither hat sich das Verhältnis zunehmend zugunsten der Einkaufsfreude verschoben.

Für die Untersuchung führte IMAS im Oktober persönliche Interviews mit 1.025 Personen über 16 Jahren durch.