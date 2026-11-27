i Österreichs Stromnetzwerk soll ausgebaut werden. APA-Images / mauritius images / Volker Preusser Hoher Strombedarf Regierung plant Netzausbau – Experte fordert "Klarheit" Die Bundesregierung will Österreichs Stromnetz massiv ausbauen. APG-Experte Gerhard Christiner fordert Klarheit bei Batteriespeichern. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 08:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Bundesregierung möchte den Österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) überarbeiten, so soll die Elektrifizierung vorangetrieben werden. Ziel ist es, das Netz auszubauen und Strom günstiger zu machen. So soll es auch Standorte für Rechenzentren und Ausbauflächen für erneuerbare Energien geben.

Die Überarbeitung soll 2028 abgeschlossen sein. Bis dahin gelte noch der alte ÖNIP, der 2024 unter der damaligen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) ausgearbeitet wurde, aber nun überholt sei. Rechenzentren und Batteriespeicher würden darin nicht vorkommen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Investition von neun Milliarden Euro

Dazu war der Vorstandssprecher der Austrian Power Grid AG (APG), Gerhard Christiner, zu Gast im "Ö1-Morgenjournal". Die APG ist in Österreich für das hochrangige Stromnetz zuständig. Für ihn sei der "ÖNIP1" deswegen überholt, dass er sich primär auf den Ausbau der erneuerbaren Energien fokussiert habe. In den letzten Jahren habe man allerdings eine "große Dynamik im Strommarkt" erlebt. Es bestehe eine hohe Nachfrage an Batteriespeicherprojekten und Rechenzentren. Die erneuerbaren Energien müssten hier integriert werden.

Seitens der APG wolle man neun Milliarden Euro in den Ausbau der Netze investieren. Diese würden sich auf einen zehn Jahresnetzentwicklungsplan fokussieren. Aktuell würden Anfragen von rund 36.000 Megawatt am Tisch liegen, die mit den bisherigen Ausbauplänen nicht zu schaffen wären. Speziell bei den Batteriespeichern brauche es "Klarheit". Diesbezüglich gebe es Anfragen von rund 16.000 Megawatt – "alleine im APG-Netz".

Hier müsse klargestellt werden, was es braucht, um dies zu erreichen. Laut Christiner müssen die Fragen nach den notwendigen Technologien und deren Integration ins System beantwortet werden.

Hohe Nachfrage an Rechenzentren

Vor einigen Tagen hatte der APG-Vorstandssprecher bei "Ö1" davon gesprochen, dass beim Ausbau von Rechenzentren die Reißleine gezogen werden müsse, da es zu viele Anträge gebe, die das Netz nicht stemmen könne. Andere Experten hätten die Zahlen von Christiner relativiert. Den Vorwurf von Alarmismus möchte der APG-Mann jedoch nicht auf sich sitzen lassen.

Demnach gebe es im APG-Netz rund 3500 Anfragen für Rechenzentren. Im Verteilnetz wären es über 6000 Megawatt. Jede Anfrage müsse man hier seriös behandeln und so die Netzausbaupläne festlegen.

Die Bilder des Tages i ?

So könnte Strom billiger werden

Gleichzeitig betonte der APG-Vorstandssprecher, dass Strom nur dann billiger werden könne, wenn auch die Infrastruktur dafür vorhanden sei. Hier brauche es auch Wind- und Solarenergie. Die nicht ausreichenden Kapazitäten würden pro Jahr rund 100 Millionen Euro an Kosten verursachen, die dann auch die Kunden bezahlen würden. Im Idealfall könnte der Strom in Österreich mit einem entsprechenden Netzausbau rund eine Milliarde Euro billiger werden.

Zuletzt sorgte auch ein Sabotageakt bei einem Umspannwerk in Oberösterreich für Schlagzeilen. Seitens der APG werden die Anlagen mit Zaunanlagen und Detektionsmaßnahmen bis hin zur Alarmierungskette geschützt. Christiner zufolge seien die Umspannwerke sehr gut geschützt, dennoch könne nicht jeder einzelne Mast gesichert werden.