i Für geringfügig Beschäftigte kann ein kleines Plus Auswirkungen auf die Sozialversicherung haben iStock Ab diesem Betrag wird's teurer Schon kleine Gehaltserhöhung kann harte Folgen haben 2027 bleibt die Grenze für geringfügige Jobs bei 551,10 Euro. Schon ein kleines Gehaltsplus kann die Sozialversicherung verändern. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 19:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr Gehalt ist normalerweise eine gute Nachricht. Für geringfügig Beschäftigte kann ein kleines Plus aber auch Auswirkungen auf die Sozialversicherung haben. Der Grund: Die Geringfügigkeitsgrenze wird 2027 nicht angehoben, sondern bleibt bei 551,10 Euro brutto pro Monat.

Das hat die österreichische Sozialversicherung bereits für das kommende Jahr angekündigt. Wer mit seinem Verdienst knapp unter der Grenze liegt, sollte deshalb besonders genau auf die nächste Lohnabrechnung schauen.

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Schon drei Prozent können entscheidend sein

Ein Rechenbeispiel zeigt, worum es geht: Wer aktuell 540 Euro im Monat verdient und eine Gehaltserhöhung von drei Prozent erhält, kommt anschließend auf 556,20 Euro.

Damit liegt das Einkommen über der unveränderten Geringfügigkeitsgrenze. Bei einem regulären Arbeitsverhältnis kann dadurch die Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung eintreten.

Das bedeutet einerseits zusätzliche Versicherungsansprüche, andererseits werden Sozialversicherungsbeiträge fällig. Wie sich die Änderung auf den tatsächlich ausbezahlten Nettobetrag auswirkt, hängt von der jeweiligen Beschäftigungssituation ab.

Mehrere Mini-Jobs können teuer werden

Besonders aufmerksam sollten Menschen sein, die mehrere geringfügige Tätigkeiten gleichzeitig ausüben.

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Denn auch wenn jeder einzelne Job unter der Geringfügigkeitsgrenze bleibt, werden die Entgelte für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung zusammengerechnet. Wird die Grenze dadurch überschritten, können Beiträge nachträglich vorgeschrieben werden.

Darauf weist auch die Arbeiterkammer hin. Die Österreichische Gesundheitskasse kann entsprechende Nachforderungen stellen. Ein vermeintlich kleiner Nebenverdienst hat damit unter Umständen Auswirkungen auf die spätere Abrechnung.

Die Grenze bleibt, andere Beträge steigen

Während bei der Geringfügigkeit keine Anpassung vorgesehen ist, steigt die monatliche Höchstbeitragsgrundlage für die Sozialversicherung. Nach den vorläufigen Werten für 2027 liegt sie bei 7.410 Euro.

Wer geringfügig beschäftigt ist, sollte vor allem prüfen, ob eine kollektivvertragliche Erhöhung oder ein weiterer Job die monatliche Einkommensgrenze überschreitet.

Die gesetzliche Grenze bleibt gleich – der eigene Verdienst möglicherweise nicht.