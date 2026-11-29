i Ab 2027 gelten in Österreich neue Pfandregeln. APA-Images / Laurin Christl (Symbolbild) Ab 1. Jänner Neue Pfandregeln gelten ab 2027 für alle Österreicher Mit 1. Jänner 2027 werden die Vorgaben für das Einwegpfand in Österreich verschärft. Was sich ändert und worauf Kunden achten müssen. Von André Wilding 29.11.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Österreich Plastikflaschen oder Getränkedosen kauft, zahlt dafür 25 Cent Pfand. Mit dem Jahreswechsel wird beim heimischen Einwegpfandsystem nun die nächste Stufe eingeläutet. Denn ab 2027 steigt die gesetzlich vorgeschriebene Sammelquote deutlich.

Statt bisher 80 Prozent sollen künftig mindestens 90 Prozent aller bepfandeten Kunststoffflaschen und Metalldosen gesammelt und dem Recycling zugeführt werden. So sieht es die österreichische Pfandverordnung vor.

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Für Kunden ändert sich an der Höhe des Einwegpfands allerdings nichts. Pro Flasche oder Dose werden weiterhin 25 Cent fällig. Das gilt auch dann, wenn Getränke im Angebot oder verbilligt erhältlich sind.

Bei diesen Fehlern gibt es kein Geld zurück

Damit Du die 25 Cent bei der Rückgabe auch tatsächlich wiederbekommst, gilt es einige Dinge zu beachten. So dürfen Flaschen und Dosen nicht zusammengedrückt werden. Auch das österreichische Pfandlogo und der Strichcode müssen gut erkennbar sein.

Wer das Etikett herunterreißt oder das Gebinde zerdrückt, riskiert, dass der Pfandautomat die Verpackung nicht mehr annimmt.

Unter das Einwegpfandsystem fallen Kunststoff-Getränkeflaschen und Metalldosen mit einer Füllmenge zwischen 0,1 und drei Litern. Glasflaschen sind von dieser Regelung ausgenommen.

Pfandbon auch ohne Einkauf einlösbar

Übrigens: Wer seine leeren Flaschen und Dosen beim Automaten zurückgibt, muss anschließend nicht zwingend etwas einkaufen.

Den ausgestellten Pfandbon kannst Du Dir auch an der Kassa jener Filiale, in der Du die Gebinde zurückgegeben hast, bar auszahlen lassen. Alternativ lässt sich der Betrag mit dem nächsten Einkauf gegenverrechnen.

Kunden können mithelfen

Für das Erreichen der höheren Sammelquote sind die Betreiber des Pfandsystems und der Handel verantwortlich. Für Kunden entstehen dadurch keine neuen Rückgabepflichten.

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Wer seine leeren Flaschen und Dosen unbeschädigt und mit lesbarem Etikett zurückbringt, leistet aber einen Beitrag dazu, dass Österreich das neue Recyclingziel erreicht.