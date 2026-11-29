i Die meisten Christkindlmärkte in Wien schließen am 23. oder 24. Dezember. Einzelne Märkte wie der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn (bis 6. Jänner 2027) oder der Eistraum am Rathausplatz (bis 6. Jänner 2027) bleiben länger geöffnet. Pexels / Vitali Adutskevich Änderungen im Überblick Pickerl, Bonus, TV-Comeback – das bringt der Dezember Das Autobahnpickerl verschwindet, "Wetten, dass..?" kehrt zurück und mehrere Förderfristen laufen ab. Was du im Dezember 2026 wissen solltest. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer im Dezember nur noch an Weihnachten und Silvester denkt, könnte ein paar wichtige Termine verpassen. Für Autofahrer endet die Ära der Klebevignette, in der EU greifen neue KI-Regeln und bei einigen Zuschüssen ist mit Jahresende Schluss.

Dazwischen gibt es ein Wiedersehen mit einem TV-Klassiker – und gleich mehrere Gründe, in den Nachthimmel zu schauen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Pickerl-Aus mit Übergangsfrist

Österreich verabschiedet sich von der Klebevignette. Ab 1. Dezember werden keine Pickerl zum Aufkleben mehr verkauft. Hast du noch eine Jahresvignette für 2026 auf der Windschutzscheibe, kannst du sie aber bis einschließlich 31. Jänner 2027 nutzen. Erst ab 1. Februar gilt nur noch die digitale Variante. Die Auswahl bleibt gleich: Vignetten gibt es weiterhin für einen Tag, zehn Tage, zwei Monate oder ein Jahr.

Wer die digitale Pkw-Jahresvignette für 2027 noch bis 31. Dezember kauft, zahlt 106,80 Euro. Ab 1. Jänner kostet sie 108,90 Euro. Der Kauf vor dem Jahreswechsel spart also 2,10 Euro.

Brauchst du die Vignette kurzfristig, ist beim privaten Online-Kauf im ASFINAG-Mautshop die 18-Tage-Frist zu beachten. An einer Verkaufsstelle vor Ort entfällt sie.

Disney Channel wird erwachsen, kultiges TV-Comeback

Aus dem Disney Channel wird am 1. Dezember Disney TV. Der Sender ändert nicht nur seinen Namen, sondern auch das Programm. Kindersendungen bleiben, bekommen aber weniger Platz. Dafür laufen auch schon tagsüber mehr Drama- und Comedyserien.

Am 5. Dezember um 20.15 Uhr holt der ORF "Wetten, dass..?" zurück. Diesmal sitzen allerdings nicht Thomas Gottschalk, sondern die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz auf der Moderatorenseite der Couch. Die Show kommt live aus Halle an der Saale. Als Stargäste haben sich u.a. Dwayne "The Rock" Johnson & Kevin Hart, Herbert Grönemeyer und Nina Chuba angesagt.

Drei Tage später steht ein Abschied an: Am 8. Dezember erscheint nach fast 50 Jahren die letzte Ausgabe der feministischen Zeitschrift "Emma".

Asterix gibt’s im Doppelpack

Am 3. Dezember kommen Asterix und Obelix gleichzeitig ins Kino und ins Bücherregal. Zum Start des Animationsfilms "Asterix – Das Königreich Nubien" erscheint das illustrierte Album zum Film.

Es erzählt das Abenteuer mit handgezeichneten Bildern im klassischen Asterix-Stil. Und wie einst bei René Goscinny und Albert Uderzo bekommen auch aktuelle gesellschaftliche Themen ihr Fett ab.

Grazer Sauna heizt mit Live-Musik ein

In Graz wird die Sauna zur Bühne: Bei der "Sauna Sinfonie" am 5. Dezember begleiten Musiker die stündlichen Aufgüsse in der "Auster" – live und direkt in der Schwitzkabine. Mit dabei sind das Grazer Frauenensemble Mutwind, das in voller Besetzung aus 13 Sängerinnen besteht, sowie Vinci, Koko Tai, Klappstuhl und Benji.

EU geht gegen sexualisierte KI-Fälschungen vor

Ab 2. Dezember greifen EU-Verbote für KI-Systeme, die sexualisierte Deepfakes ohne Zustimmung der abgebildeten Personen oder Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs erzeugen. Damit nimmt die EU nicht nur die missbräuchlichen Inhalte, sondern auch die dafür eingesetzten KI-Systeme ins Visier.

Auch bei der Haftung für fehlerhafte Produkte sind Änderungen vorgesehen. Die neue EU-Richtlinie erfasst auch Software, etwa Apps und KI-Anwendungen. Der österreichische Entwurf sieht vor, dass der bisherige Selbstbehalt von 500 Euro bei Sachschäden wegfällt und Betroffene in bestimmten Fällen leichter zu Schadenersatz kommen. Als Starttermin nennt der Entwurf den 9. Dezember. Ein endgültiger Beschluss ist im veröffentlichten Verfahrensstand noch nicht ausgewiesen.

Weihnachtspost: Lieber nicht bis zuletzt warten

Sollen Geschenke am Heiligabend unterm Baum liegen, gib sie möglichst früh auf. Freitag, der 18. Dezember, ist für Inlandspakete ein vorsichtiger Planungstermin, keine offizielle Abgabefrist. Entscheidend sind der gewählte Paketdienst, die Versandart und das Ziel.

Geht das Paket etwa in die Schweiz, nach Großbritannien oder in die USA, solltest du auch Zeit für die Zollabwicklung einplanen.

Die Österreichische Post kündigt von 21. bis 24. Dezember längere Öffnungszeiten in den meisten Filialen an. Am Heiligabend sind laut Post alle Filialen zumindest von 8 bis 12 Uhr offen.

Sternschnuppen vor Weihnachten, Supermond am Heiligabend

Die beste Chance auf viele Sternschnuppen bietet die Nacht vom 13. auf den 14. Dezember. Dann erreichen die Geminiden ihren Höhepunkt. Bis zu 150 Meteore pro Stunde sind ein Richtwert für ideale Bedingungen – wie viele du tatsächlich siehst, hängt unter anderem von Wolken und künstlichem Licht ab.

In der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember folgen die Ursiden. Bei ihnen sind normalerweise fünf bis zehn Meteore pro Stunde zu sehen, heuer stört zusätzlich der helle Mond.

Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende. Danach werden die Tage langsam wieder länger. In der Nacht auf den Heiligabend lohnt sich ein weiterer Blick nach oben: Am 24. Dezember um 2.28 Uhr ist Vollmond. Rund siebeneinhalb Stunden später nähert sich der Mond der Erde bis auf 356.650 Kilometer. Damit ist es der größte Vollmond des Jahres.

Bei diesen Zuschüssen zählt der 31. Dezember

Wer ein defektes Elektrogerät reparieren lassen will, kann noch bis 31. Dezember einen Bon für die Geräte-Retter-Prämie erstellen. Die Förderung deckt die Hälfte der förderfähigen Kosten, maximal 130 Euro.

Wichtig: Der Bon bleibt ab Ausstellung drei Wochen gültig. Wurde er rechtzeitig erstellt, kann ihn ein Partnerbetrieb also auch noch nach dem Jahreswechsel einlösen.

Ebenfalls bis 31. Dezember läuft die Antragsfrist für den niederösterreichischen Pflege- und Betreuungsscheck. Er bringt anspruchsberechtigten Personen mit Hauptwohnsitz im Bundesland 1.000 Euro pro Jahr. Für Erwachsene gilt grundsätzlich Pflegegeldstufe 3 oder höher; bei nachgewiesener Demenz sind auch Stufe 1 oder 2 möglich.

Davon zu unterscheiden ist der bundesweite Angehörigenbonus: Er beträgt 2026 monatlich 134,30 Euro und setzt grundsätzlich voraus, dass die betreute Person zumindest Pflegegeld der Stufe 4 bezieht. Wer den Bonus beantragen muss, darf im maßgeblichen Vorjahr im Schnitt nicht mehr als 1.710,90 Euro netto pro Monat verdient haben.

Die Bilder des Tages i ?

Im Burgenland können Haushalte den Wärmepreisdeckel noch bis Jahresende beantragen. Je nach Einkommen und Heizkosten sind 50 bis 1.000 Euro möglich.

Auch für den Schulsportwochen-100er sollten sich Familien den 31. Dezember vormerken: Mit einem Nachweis der Bedürftigkeit sind für Winter- und Sommersportwochen in Österreich bis zu 100 Euro pro Schüler möglich.

Wo nach Silvester noch Zeit bleibt

In der Steiermark beträgt der Heizkostenzuschuss 340 Euro. Anträge sind bis 26. Februar 2027 möglich. Die monatliche Netto-Einkommensgrenze liegt für Alleinlebende bei 1.827 Euro, für Paare und Haushaltsgemeinschaften bei 2.741 Euro. Für jedes Kind mit Familienbeihilfe kommen 548 Euro hinzu.

Bei der steirischen Pendlerbeihilfe sind je nach Einkommen und Arbeitsweg bis zu 389 Euro möglich. Das Land hat die Einkommensgrenze für den Beantragungszeitraum 2026 von 35.000 auf 42.000 Euro brutto im Jahr angehoben. In Oberösterreich können Anträge für das Pendeljahr 2025 noch bis 28. Februar 2027 gestellt werden. Dort liegt die Einkommensgrenze bei 38.000 Euro; ab 75 Kilometern einfacher Strecke sind bei zwölf anrechenbaren Pendelmonaten 442 Euro möglich.

Bei der oberösterreichischen Wohnbeihilfe liegt die Obergrenze bei 300 Euro monatlich. Für Bewilligungen, die 2026 beginnen, erhöht ein Teuerungsfreibetrag die Einkommensgrenze um 100 Euro. Das ist kein zusätzlicher Hunderter, der ausbezahlt wird.