i Via WhatsApp kann man schon bald auch eSIM-Karten für den Urlaub kaufen. Reuters Schluss mit Roaming-Fallen Neue Funktion: WhatsApp verkauft jetzt auch SIM-Karten Schluss mit Roaming-Fallen und SIM-Suche am Flughafen: Über WhatsApp lassen sich künftig mit wenigen Klicks Datenpakete für das Ausland buchen. Von Team Wirtschaft 29.11.2026, 18:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob die Bordkarte vor dem Abflug oder die schnelle Nachricht nach der Landung: Auf Reisen läuft vieles über WhatsApp. Damit Nutzer im Ausland ohne Umwege online bleiben können, führt der Messenger eine neue Funktion ein: Über die App lassen sich künftig mit wenigen Klicks digitale SIM-Karten (eSIMs) für die mobile Datennutzung kaufen und direkt installieren.

Gewohnte Nummer bleibt aktiv

Laut WhatsApp soll der Vorgang so unkompliziert ablaufen wie das Versenden einer normalen Nachricht – die App muss dafür nicht verlassen werden. Vorteil für Reisende: Nach der Ankunft am Ziel lässt sich WhatsApp wie gewohnt unter der eigenen Telefonnummer weiternutzen. Lästige Alternativen wie teures Daten-Roaming, die Suche nach einem offenen Café-WLAN oder der Kauf einer physischen lokalen SIM-Karte am Flughafen sollen damit wegfallen.

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Start in ausgewählten Ländern

Für das neue Angebot kooperiert WhatsApp mit verschiedenen Telekommunikations- und eSIM-Anbietern, darunter Branchenriesen wie Verizon, Jio, Smart Axiata und Smart Communications.

Der Start erfolgt gestaffelt: Die Funktion wird in Kürze zunächst in ausgewählten Ländern ausgerollt. Ob der eigene Account bereits freigeschaltet ist, sehen Nutzer direkt in der App. Wann genau das Feature in Österreich verfügbar sein wird, ist offen.